Asgari ücret zammı 85 ayrı kalemi vuracak! Borcu olan varsa hemen ödesin: O oran cüzdanları sıkıştıracak

28 Kasım 2024 08:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:45

Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. 2025'e girerken hayatımızda pek çok şey değişecek. Onlardan biri de milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve en net şekilde asgari ücreti belirleyecek. Kulislerde asgari ücret zam oranına dair tahminler aylar öncesinde konuşulmaya başlandı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya da ekonomi yönetiminin açıklamalarının ardından yeni asgari ücret tahminini paylaştı.

Asgari ücret​ maratonu aralık ayında başlıyor. Asgari ücret zammı görüşmeleri için nefesler tutuldu. Ankara'da yaklaşan emekli maaşı ve asgari ücret zam​ dönemi öncesinde yeni çalışmaların hazırlığı başladı. 2025 yılı için geçerli olarak asgari ücret de bu gelişmeler öncesinde ilan edilecek. Artan asgari ücret 85 ayrı kalemi etkileyecek. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya bu noktada hem asgari ücret zam beklentilerini hem de askerlik ve doğum borçlanması, Bağkur primi, işsizlik maaşı gibi kalemlere gelecek zam oranını duyurdu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM MÜMKÜN DEĞİL

İsmet Çetinkaya'nın açıklamaları şöyle;

Asgari ücret 85 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen bir endeks. Asgari ücret aslında minimum ücret olarak verilmesi gereken ücrettir. Burada beklentiler oluşmaya başladı. Sayın Mehmet Şimşek​'in açıklamaları var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​'ın da

açıklamaları var. Sendikalardan açıklama geldi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da daha farklı beklentiler var.

1 ay öncesine kadar konuşulan bir oran vardı. Yüzde 25'lik bir oran.

Şayet asgari ücret yüzde 25 olursa mevcut 17 bin 2 lira olan asgari Ben yüzde 25'lik bir asgari ücret artışının olacağını düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası enflasyon oranında bir revize yapmıştı. Beklentiler yukarı çekildi.

Yüzde 30 olursa 22 bin 100 lira,

Yüzde 35 olursa 23 bin lira,

Yüzde 40 olursa 23 bin 800 lira,

Geçen seneki gibi yüzde 49 - 50 oranında bir artış olursa 25 bin 500 lira olur.

YENİ ASGARİ ÜCRET 23 BİN 500 LİRA OLACAK

Burada beklentim yüzde 38'lik bir artışla 23 bin 500 liraya çıkarılması. Baktığımız zaman ara zam da olmadı. 2 yıldır ara zam oluyordu asgari ücrete. Bu noktada da "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" söylemlerinden yola çıkarak beklentimiz bu mesajlarla şekillendi.

Çünkü ekonomi yönetimi piyasanın dengesini bozmak istemiyor. Enflasyonla mücadele ile geçirdiğimiz bir yıl var ve önümüzdeki yıl da bir mücadelenin devam etmesi noktasında tedbirler var.

BORCU OLAN VARSA HEMEN ÖDESİN

Tabii ki asgari ücretle beraber özellikle yeni yılda bazı maddelerde de fiyat değişikliği olacak. Vatandaşların bu noktada aralık ayının sonu gelmeden dikkatli olması gerekiyor. Borcu varsa ödemeli. Burada bir endeks olduğu için 85 ayrı kalemi etkiliyor.

Asgari ücretin beklenenden fazla artmasına sevinen vatandaşlarımızın olacağı gibi üzülen vatandaşlarımız da olacak.

ASGARİ ÜCRET 85 AYRI KALEMİ ETKİLİYOR

Örnek vermek gerekirse; Asgari ücret zammı yüzde 38 açıklanacak diye düşünüp onu baz aldım;

Askerlik Borçlanması (360 gün) 76 bin TL'den 105 bin liraya

Doğum Borçlanması (1 çocuk için 720 gün) 153 bin liradan 211 bin liraya,

Bağkur Primi ( Peşin ödeme) 5 bin 900 liradan 8 bin 100 liraya,

İşsizlik Maaşı minimum 8 bin maksimum 16 bin lira, minimum 11 bin ile maksimum 22 bin liraya çıkacak.