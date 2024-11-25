Asgari ücret zammı gölgesi o kalemlere uzayacak! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli ve 65 yaş aylığı

25 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:15

Piyasada ve hayatımızın pek çok alanına etki eden yeni asgari ücret aralık ayında belli olacak. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, askerlik doğum gibi bütün borçlanma rakamları, isteğe bağlı primi, engelli aylığı ve stajyer maaşları da 2025 yılı asgari ücret kadar artacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, çok net bir şekilde tüm kalemlerin yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50 asgari ücret zam senaryolarında nasıl bir ücret değişimi gerçekleşeceğini açıkladı.

Emekliye müjde! Cüzdanlar dolmaya hazır mı? Emekli maaşına asgari ücret farkı geliyor: Refah payı da belli oldu

Emekliye müjde! Cüzdanlar dolmaya hazır mı? Emekli maaşına asgari ücret farkı geliyor: Refah payı da belli oldu

Yeni asgari ücret​ sadece asgari ücretliyi değil pek çok kalemi hatta asgari ücretten yüksek maaş alıp da "Kendi maaşlarımız ne kadar artacak" diye bekleyen vatandaşları da etkiliyor. Şirketlerin pek çoğu da asgari ücreti baz alarak zam​ yapıyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birtakım kalemler de değişecek. İşte zam senaryosuna göre yeni, zamlı işsizlik maaşı​, kıdem tazminatı​ tabanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, askerlik doğum gibi bütün borçlanma rakamları, isteğe bağlı primi, engelli aylığı ve stajyer maaşları.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRÇOK KALEM ZAMLANACAK

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte hangi kalemlerde ne kadar artış olacağını Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal hesapladı. Açıklamaları şöyle;

"Asgari ücretin direkt etkiledikleri var, bir de piyasayı regüle etmesi açısından bir baz ücret olarak bir etkisi de var. Sadece asgari ücret alanlarda değil aynı zamanda asgari ücretten yüksek alan işçilerimiz de, vatandaşlarımızda da bu rakamdan daha az olmamak üzere bir artış şeklinde bir işveren işçi ilişkisi oluşuyor.

Birebir halkımızın pek çoğunun burada faydalandığı kalemleri de etkiliyor. Artış senaryolarını yüzde 30, 40 ve 50 olarak yaptık. Ben asgari ücretin yüzde 30'un altında olabileceğini düşünmüyorum. 50'nin üstü de de şu anki açıklamalardan yola çıkarak pek mümkün değil gibi.

İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, askerlik doğum gibi bütün borçlanma rakamları, isteğe bağlı primi, engelli aylığı ve stajyer maaşları.

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ OLACAK?

Şimdi ilk olarak asgari ücretle birlikte artacak en önemli kalem işsizlik maaşı. İşten ayrılan vatandaşlarımız bu ücreti alıyor. En az işsizlik maaşı şu anda 7 bin 994 lira.

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 10 bin 393 liraya,

Yüzde 40 olursa 11 bin 192 liraya,

Yüzde 50 olursa 11 bin 992 liraya çıkacak.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ OLACAK?

Diğer bir artacak kalem kıdem tazminatı tabanı. Bu da çok önemli. İşten ayrılan asgari ücretlilerin aldığı bütün kıdem ihbar gibi tazminatlar da bundan hesap ediliyor. kıdem tazminatı tabanı şu an 20 bin 002 lira şu anda brüt asgari ücret olarak.

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 26 bin 2 liraya,

Yüzde 40 olursa 28 bin 2 liraya,

Yüzde 50 olursa 30 bin 3 liraya çıkacak.

Tabii burada bir şey daha hatırlatayım. Kıdem tazminatı tavanı var bir de. Tavan da memur maaşlarıyla etkileniyor.

ZAMLI GSS PRİMLERİ KAÇ OLACAK?

Son dönemde SGK, GSS prim borcu olanlara işlem başlattı. 509 lira 66 kuruş şu anda.

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 602 liraya,

Yüzde 40 olursa 713 liraya,

Yüzde 50 olursa 764 liraya çıkacak.

YENİ 65 YAŞ AYLIĞI KAÇ OLACAK?

65 yaş aylığı da hiçbir sosyal güvencesi olmayan ama 65 yaşını geçmiş vatandaşlarımıza devlet tarafından yapılan bir sosyal yardım. Bu da aynı şekilde asgari ücretten etkilenen rakamlardan biri. 3 bin 993 lira şu anda.

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 5 bin 190 liraya,

Yüzde 40 olursa 5 bin 590 liraya,

Yüzde 50 olursa 5 bin 989 liraya çıkacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Askerlik ve doğum borçlanması emekli olacak vatandaşlarımız için çok önemli. Günü eksik olan vatandaşlarımız bu orandan günlerini tamamlıyor ve öyle emekli oluyorlar. Şu anda 213 lira 18 kuruş.

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 277 liraya,

Yüzde 40 olursa 298 liraya,

Yüzde 50 olursa 319 liraya çıkacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ KAÇ OLACAK?

İsteğe bağlı prim şu anda bir çalışma hayatında olmayan ama sosyal güvencesini ve sigortalılık hayatını ileride düşünerek emekli olmak için bu primi yatıran vatandaşlarımız için önemli. Şu anda 6 bin 395 lira.

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 8 bin 314 liraya,

Yüzde 40 olursa 8 bin 954 liraya,

Yüzde 50 olursa 9 bin 593 liraya çıkacak.

YENİ ENGELLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Engelli aylığında şu anda en düşüğü 2 bin 732 lira.

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 3 bin 629 liraya,

Yüzde 40 olursa 3 bin 909 liraya,

Yüzde 50 olursa 4 bin 188 liraya çıkacak.

2025 YILI STAJYER MAAŞI KAÇ OLACAK?

Son kalem olarak da stajyer ve çıraklar var. Maaşı şu anda 5 bin 92 lira.