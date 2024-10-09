Asgari ücret zammı için 2 yeni hesap! İşte milyonların merakla beklediği zam oranı

09 Ekim 2024 08:37 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:10

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Milyonlarca çalışan asgari ücret için alınacak kararı bekliyor. Kulislerde konuşulan rakamlar ise şimdiden tartışma konusu oldu. "2025 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu merak edilirken bazı oranlar telaffuz edilmeye başlandı. İşte asgari ücret için yeni senaryolar…

Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca emekli ve çalışan enflasyon​ rakamlarını yakından takip ediyor. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2 ay sürecek bütçe görüşmelerine başlayacak. Asgari ücret​ için alınacak zam​ kararı ise gelecek yıl milyonların cebine girecek maaşı belirleyecek. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar…

GÖZLER TBMM’DE

Meclis’in yeni dönemde çalışma listesinin başında emeklilik sistemi, emekli maaş zamları ve asgari ücret zammı yer alacak. TBMM​ bütçe görüşmeleri sırasında her 3 konu için mesai harcayarak ekonomi gündemine yoğunlaşacak.

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYECEK

Geçtiğimiz sene yıl sonu enflasyonu yüzde 64,8 geldi. 2024 yılı ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 artış yapılarak 11 bin liradan 17 bin 2 liraya çıkarıldı. Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet yetkilerinden oluşan heyet bir araya gelerek 2025 asgari ücret zammına karar verecek.

Ancak bu yıl için enflasyon oranlarına yönelik beklentiyle asgari ücrete daha düşük bir zam yapılması bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketine göre yılsonu enflasyonu yüzde 43 düzeyinde gerçekleşecek. OVP enflasyon tahmini ise yüzde 41,5.

YABANCI KURUNLARDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan asgari ücrete ilişkin iki finans devinden Türkiye açıklaması geldi. Almanya’nın en büyük finans kurumlarından biri olan Deutsche Bank Türkiye için yayımladığı raporunda asgari ücrete yüzde 25-30 arasında bir zam yapılabileceğini duyurdu.

Bank of Amerika Türkiye için enflasyon tahminini güncelleyerek yüzde 43,3’e çekerken asgari ücret için de açıklama yaptı. Banka, asgari ücretin yıl sonu enflasyon beklentisine yakın oranda artması durumunda aylık enflasyonun ilk çeyrekte geçici olarak ivmeleneceğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre kulislerde asgari ücret zammı için yeni senaryolar dillendiriliyor. Bu çerçevede, 2025 yılında asgari ücret zammının yüzde 36-37 civarında olabileceği söyleniyor. Böyle bir artışın yaşanması halinde asgari ücretin yaklaşık 6 bin liralık bir artışla 23 bin lira civarına yükselmesi bekleniyor.