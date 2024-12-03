Asgari ücret zammı için 5 önemli veri geldi: Tablo ortaya çıktı: Maaş hesabı sil baştan

03 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:50

Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu kritik toplantı öncesinde TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyonu 2025 asgari ücret zammında tabloyu daha net ortaya koydu. Çalışanlar ve işverenler için belirleyici olacak enflasyon verileri asgari ücret brüt ve net rakamını verecek. Kasım ayı enflasyon oranı memur ve emekli zammı üzerinde de etkili olacak. İşte yeni asgari ücret zammına dair kritik veriler ve beklentiler.

Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklandı: İşte kalem kalem yeni maaşlar

Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklandı: İşte kalem kalem yeni maaşlar

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret​ için nefesler tutuldu. Geçmiş yıllarda enflasyon​ verilerine göre şekillenen asgari ücret zammında kritik veri bugün açıklandı. TÜİK​, kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Yılın ikinci yarısında beşinci önemli veri olan kasım enflasyonu memur, emekli ve asgari ücret zammında önemli bir çapa olarak görülüyor. Enflasyon verileriyle 2025 asgari ücretin net tutarı belirlenecek. İşte asgari ücret yeni hesaplama.

KASIM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu. Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi.

6 aylık süreçte 5. veri ortaya çıktı. 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI DEĞİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak. 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı​ ilan edilecek.

Milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını enflasyon rakamları başta olmak üzere birçok veri belirleyecek.

Asgari ücret Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin 2 lira, brüt 20 bin 002 lira 50 kuruş uygulanıyor. Bu ücretin işverene maliyeti 23.503 TL. Asgari ücrete en az 12 aylık enflasyon kadar zam yapılması gerekiyor.

İŞVERENLER YÜZDE 25 SINIRINI KOYDU

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon ciddi bir etken olarak masaya geliyor. Çalışanlar ve işverenler farklı yapı taşlarını değerlendirirken ortak karara varmak için enflasyonu da değerlendirmeye alacak.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, son yaptığı açıklamada asgari ücrete yüksek zammın enflasyon hedeflerine zarar vereceğini savunarak “Bana göre yüzde 25’in üzerinde bir asgari ücret zammı doğru değil” dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şöyle;