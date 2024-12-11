Asgari ücret zammı için AK Parti'den son kulis bilgisi! Erdoğan ve Mehmet Şimşek'i bu rakama ikna etmeye çalışıyorlar

11 Aralık 2024 13:00 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:35

Yeni asgari ücret için son düzlüğe girildi. AK Parti'den asgari ücret kulisi de gelmeye başladı. AK Partili kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, o rakam için ikna edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Yeni zamlı asgari ücret Ankara kulislerinden sızdı.

Asgari ücret için Özgür Erdursun'dan çarpıcı analiz: Kimse fark etmedi! Oyun değiştiren ayrıntıyı açıkladı

Asgari ücret için Özgür Erdursun'dan çarpıcı analiz: Kimse fark etmedi! Oyun değiştiren ayrıntıyı açıkladı

AK Parti'den asgari ücret kulisi sızdı. Ankara​ yeni asgari ücret için yoğun mesai harcıyor. Zam pazarlıklarında ikinci toplantı 16 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının yankıları sürerken AK Parti kulislerinde asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir bilgi sızdı. Ünlü gazeteci "AK Parti kulislerinde konuşulanı söyleyeyim" diyerek AK Partili kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaştı.

AK PARTİ KULİSLERİNDEN ASGARİ ÜCRET KULİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında 16 Aralık Pazartesi günü ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Gazeteci Özlem Gürses, toplantı öncesi AK Parti kulislerinden sızan asgari ücret gelişmesini duyurdu. Kulislerde konuşulan o rakam ortaya çıktı.

ERDOĞAN VE ŞİMŞEK'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gelen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 24 bin TL için ikna edilmeye çalışılıyor.

ASGARİ ÜCRETTE 24 BİN TL ISRARI

Özlem Gürses'in açıklaması şöyle;

"AK Parti kulislerinde konuşulanı söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i, asgari ücreti 24 bin TL seviyesinde açıklamaları için ikna etmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Bu sürecin önemli bir kısmında, işverenin yükünü üstlenerek seçmen tabanını mutlu edebilecek bir rakam belirlenmesi için Ankara’da yoğun kulisler yapılıyor"