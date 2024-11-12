Asgari ücret zammı için bomba kulis! Bunu ilk kez duyacaksınız: '1 gün önce duydum' dedi, olacakları tek tek anlattı

12 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:46

Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi asgari ücrete yapılacak zam oranı. Asgari ücrete ilişkin senaryolarda hedef ve gerçekleşen enflasyona göre zam yapma tartışması sürerken gündeme bomba gibi düşecek bir kulis bilgisi geldi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz canlı yayında yeni asgari ücret için ‘1 gün önce duydum’ diyerek olacakları tek tek anlattı.

Zam dönemi yaklaşıyor. Tüm yurttaşların gözü yeni asgari ücrette. Asgari ücret ne kadar olacak diye hesaplamalar artıyor. Bütün

ücretleri etkileyen asgari ücrette son senaryo ise belli oldu. Merkez Bankası son olarak enflasyon tahmininde değişikliğe gitti. Son 14 ayda 5 kez hedef tazeleyen bankanın son tahmini yüzde 44 oldu. Asgari ücrete dair beklentiler de yükseldi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Merkez Bankası güncellemesinin ardından canlı yayında yeni asgari ücret için ‘1 gün önce duydum’ diyerek bomba kulis bilgisini verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BEKLENTİLER ORTAYA ÇIKTI

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti, asgari ücrette de beklentiler yukarı yönlü güncellendi. Orta vadeli programa göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5 ancak Merkez Bankası bunu yüzde 44'e yükseltti. Bu artışın ardından tüm ücretleri ilgilendiren asgari ücrette de beklentiler ortaya çıktı.

Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayının ilk haftasında işçi, işveren ve hükümetin moderatörlüğünde toplanacak ve artış oranları belirlenecek. Zam için enflasyonun altında bir oran olmayacağı öngörülüyor.

HEDEF ENFLASYON MU GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU?

Geçtiğimiz günlerde ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay kritik bir açıklama yaptı. "Bir noktada illaki ileriye dönük endeksleme geçmek zorundayız" diyen Akçay bu açıklamalarıyla asgari ücret artışının 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 44 üzerinden değil 2025 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 21 oranında artırılması gerektiğinin sinyallerini verdi. Eğer senaryo böyle

gerçekleşirse 17 bin 2 lira olan asgari ücret 20 bin 570 liraya çıkarılacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK KULİS BİLGİSİ

Habertürk'e konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yeni asgari ücret için ‘1 gün önce duydum’ diyerek olacakları tek tek anlattı. Açıklamaları şöyle;

“Duyduğum kulis bilgisi şu: Gerçekleşen enflasyonun yüzde 50’si alınacak. Bu yüzde 44. Yüzde 50’si yani 22 oradan gelecek.

Beklenen enflasyon yüzde 21. Yüzde 50’si 10,5. İkisi toplanacak yüzde 32,5 olacak.

ASGARİ ÜCRET 22.525 TL OLACAK

Bu da 22.525 TL’ye tekabül ediyor. Bu bir komisyon kararı. Burada tarafların pazarlığı ile asgari ücret belli oluyor. Bana tam anlamıyla beklenen enflasyona göre de gerçekleşen enflasyona göre de yapmayacaklar. Bir ara formül bulunacak. Orada minimum yüzde 32,5’tan kapı açılır gibi geliyor bana."

BEŞ TEMEL VERİ DİKKATE ALINACAK

2025 asgari ücreti belirleme sürecinde dikkate alınacak 5 veri şöyle;

Enflasyon rakamları,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri,

Büyüme rakamları,

TİSK verileri

TÜRK-İŞ’in açlık-yoksulluk sınırı.

Bu veriler ışığında asgari ücret 2025 zammının 22-25 bin TL aralığında olması bekleniyor.