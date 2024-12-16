Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan formülü! Özgür Erdursun net rakam verdi

16 Aralık 2024 13:31 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:33

Asgari ücrette yeni toplantısına saatler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16 Aralık (bugün) ikinci toplantısı için bir araya gelecek. Milyonlarca vatandaş, Asgari ücret ne kadar olacak, sorusunun yanıtını merakla bekliyor. geçen sene yaptığı asgari ücret tahmini tutan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ikinci toplantıya saatler kala kritik bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği ve devreye girmediği senaryoda yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Hem işçiden hem işverenden sigorta prim kesintisine de değinen deneyimli uzman, asgari ücrete verilecek destek senaryosunu da paylaştı.

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücret zam toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. 81 ilde 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısının ikincisi bugün gerçekleştirilecek. Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret zam maratonu başladı. İşçi ve işveren temsilcileri saatler sonra ikinci kez bir araya gelecek. Çalışanlar, emekliler ve memurlar hakkında yaptığı ücret açıklamalarıyla gündem oluşturan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, geçen sene asgari ücreti nokta atışı ile bilmişti. Erdursun, ikinci toplantı öncesi olacakları tek tek anlattı.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI YAPILACAK

Yeni net ve brüt asgari ücret zammında olası ihtimaller ile ilgili araştırmalar, 16 Aralık Pazartesi günü yoğunluk kazandı. Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım başladı. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için görüşmeler sürmeye devam ediyor. . İşçi ve işveren temsilcileri bugün saat 14.00'da toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

Geçen sene yaptığı asgari ücret tahmini tutan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret senaryosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın devreye girdiği ve devreye girmediği senaryolara dair açıklamalar şöyle;

"2025 asgari Ücrete;

Yüzde 20 artış ile 20 bin 403 TL

Yüzde 25 artış ile 21 bin 253 TL

Yüzde 30 artış ile 22 bin 103 TL

Yüzde 35 artış ile 22 bin 953 TL

Yüzde 40 artış ile 23 bin 803 TL

Yüzde 45 artış ile 24 bin 654 TL

Yüzde 50 artış ile 25 bin 504 TL olur.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETKİSİ

Asgari ücrette Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi olmazsa yüzde 30 artışla 22 bin TL bandında olacağını düşünüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı devreye girer ise 25 bin TL olabilir. Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanı devreye girmiş hatta asgari ücreti bizzat kendisi açıklamıştı.

AK Parti'nin kendi içinde asgari ücret 25.000 lira olsun diye yoğun bir baskı var. Bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı daha az oranlı bir artış olması durumunda enflasyon hedefine daha hızlı bir şekilde ulaşacağını düşünürken diğer taraftan da kamuoyu baskısı ve AK Parti'nin kendi içindeki baskı da Cumhurbaşkanının vereceği kararı etkileyecektir.

ASGARİ ÜCRETTE İŞ VERENE DESTEK TUTARI GELECEK Mİ?

Asgari ücret belirlenirken iş verene destek tutarı da son derece önemli olacak. Özgür Erdursun, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Önemli bir bilgi vereyim size. Sosyal güvenlik kurumunun prim gelirleri var. Hem işçiden hem işverenden sigorta prim kesintisi oluyor. Sigorta prim kesintisi ile beraber de çalışanlar prim ödeyebiliyor. Bu primleri de şöyle değerlendiriyoruz;

Bir yılda sosyal güvenlik kurumunun 248 milyarlık prim geliri var. Bu prim gelirleri asgari ücreti yüzde 30 artırılırsa da diğer ücretlerin ortalaması yüzde 30 artarsa 75 milyar kendi gelirini sosyal güvenlik kurumu artırmış olacak. Burada kişi başı 2.000 lira asgari ücrete bir

destek verirlerse işverene, bu maliyet 32 milyar olur. 43 milyar ayrıca yine devletin kasasında kalır.

İŞVERENE DESTEK VERİLİRSE DEVLETİN KASASI AZALMAZ

Bu durumda da 23 mü yapacaksınız? Öyleyse 25 yapın. 25 mi yapacaksınız? 27 yapın. Hem de enflasyonu da etkilemeyecek bir durum

söz konusu olur. Enflasyon aynı oranda artmamış olur. Yani maliyetleri siz aynı oranda daha doğrusu artırmamış olursunuz.

Asgari ücrete muhakkak bir desteğin gelmesi gerekiyor. Devletin de burada zarar edecek bir durumu da yok. Zaten devlet belli bir oranda asgari ücreti arttırdığında kendi gelirlerini de artırıyor. Artırmış olduğu gelirlerin bir kısmını asgari ücret desteği olarak verebilirler.

Cumhurbaşkanı çıkıp 25.000 lira yapıyoruz da diyebilir. Fakat asgari ücrete 2.000 liralık bir destek verilirse ve 25.000 lira olursa yine yüzde 35'lik gibi bir artış yapılmış olur. Hatta devletin gelirleri daha fazla olur. 2.000 liranın dışında belki 2.500 liralık bir destek de verilerek bunlar da yapılabilir.