Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

14 Kasım 2024 10:02 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:58

Asgari ücret 2025 zammı için nefesler tutuldu. Yeni yıla geri sayım sürerken işçinin gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonundaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da yeni açıklama geldi. 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen Işıkhan, pazarlık masasını işaret etti.

Plan bütçe komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Söz asgari ücrete gelince sesler yükseldi. CHP bir kez daha 30 bin lira talebini yineledi. Bakan Işıkhan ise 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi. Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlayacak. Pazarlığın en az yüzde 25'ten açılması bekleniyor. Öne çıkan zam oranı ise yüzde 30 seviyesinde. Peki, 2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Milyonlar yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken CHP'den sonra İyi Parti de talebini açıkladı. Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu en az 28 bin lirayı işaret ederken "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimiz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Işıkhan pazarlık masasında mutabakat sağlanacağını vurguladı.

ASGRİ ÜCRETTE SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ

Son yapılan enflasyon raporu sunumunda da gündem asgari ücretti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Asgari ücreti Merkez Bankası belirlemiyor. Hükümet, işveren ve sendikalar bir araya geliyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor" dedi. Aynı sunumda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da "Ücretlerin belirlenmesinde ileriye dönük endekslemeye geçmek durumunda olduğunu bunun iyi olacağını" söyleyerek 2025 yılını işaret etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Artık yeni yıla az bir zaman kaldı. Yeni yıla yaklaşmamızla birlikte aslında birçok çalışanın gözü kulağı asgari ücrette. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası bir veri açıkladı. O veriye göre asgari ücrette dört farklı senaryo var.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu yüzde 44, Orta Vadeli Program ise yüzde 41,5 bekliyor. Merkez'in 2025 yılı öngörüsü yüzde ise 21. Kasım ve Aralık ayında her ay için yüzde 1,5'lik aylık enflasyon beklentisi mevcut.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret tespit komisyonuna işaret etti. "Asgari ücret geçim endeksleri ve diğer

verilerle beraber tartışılacak" diyen Bayram'ın açıklamaları şöyle;

"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü üzerine vatandaş enflasyona karşı ezdirilmedi. Enflasyon kadar hatta daha fazla artışlar yapıldı. Bu seneye geldiğimizde ise sene ortasında herhangi bir artış söz konusu olmadı. Hem asgari ücretler hem de özel sektördeki

diğer ücretler bu zammı bekliyor. Çünkü asgari ücret olmasa dahi asgari ücrete yapılacak oran zamla beraber kendisinin zam ücretinde de bir zam görmek istiyor çalışanlar.

2024'TE VERİLEN YÜZDE 12'LİK REFAH PAYINA DİKKAT

Şu anda yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 44. Merkez Bankası'nın son revizesi ile beraber bu oran geldi. Orta vadeli programa göre ise yüzde 41,5. Burada üst tavan yüzde 46 alt sınır yüzde 42. Ortalaması ise yüzde 44. Ancak şöyle bir detayımız var. 2024 Ocak ayında asgari ücrete artış yapılırken son 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37 idi. Buna 12 puanlık bir refah payı verildi.

"SENE BAŞI VERİLEN BİR AVANS NİTELİĞİNDEYDİ"

Bu 12 puanlık refah payı da aslında sene başı verilen bir avans niteliğindeydi. Yani burada vatandaşın enflasyonu daha rahat göğüslemesi için verilen enflasyondan daha fazla bir artıştı.

Bu dönemde sıkı bir para politikası uygulandığından dolayı bu yüzde 12 puanlık aslında önceden verilen enflasyon oranı dikkate alınacaktır. Şu anda asgari ücret net 17 bin 2 lira.

YÜZDE 20 ZAMMA İHTİMAL VERMİYORUM

Reel sektörün beklentisi yüzde 25. Ben çok ihtimal vermiyorum yüzde 25 olacağına. Bu beklenti bence çok düşük bir oran. Bir önceki sene verilen refah pay artışıyla bile yüzde 37 yapıyor. Eğer yüzde 25 olursa 21 bin 252 lira olacak asgari ücret. Bu oranlar asgari ücret tespit komisyonunda tartışılacak. Gerçekçi veriler üzerinden tüketiciden alınan geçim endeksleri ve diğer verilerle beraber tartışılacak.

Yüzde 30 olursa da 22 bin 102 lira,

Yüzde 35 olursa 22 bin 953 lira,

Yüzde 40 olursa 23 bin 802 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN 953 LİRA OLACAK

Şahsi görüşüm ve yaptığım hesaplamalara göre, ben yüzde 30 ile yüzde 35 civarında olmasını bekliyorum. Neden, diye sorarsanız;

Burada yüzde 44 yıl sonu hedefimiz var. Açıklanmayan 2 aylık enflasyon verimiz var.

Yüzde ikişer aylık enflasyon gelirse kasım ve aralık ayında yüzde 44 civarında seneyi tamamlayacağımız aşikar. Daha önceki dönemden de yüzde 12'lik refah payı artışını dikkate alırsak yüzde 32'lik bir artışa tekabül ediyor.

Bu hesaba göre 22 bin 102 lira ila 22 bin 953 lira arasında bir değer olacağını düşünüyorum."