Asgari ücret zammı için dikkat çeken sözler! "Yüzde 25 olacağına inanmıyorum"

28 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:04

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Kulislerde şimdiden birçok oran konuşulurken uzmanlar da kulislerden gelen oranları değerlendiriyor. Dünya gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, son yazısında asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı.

Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret​ zammı için her geçen gün yeni bir oran tartışması yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu 2025 yılının asgari ücreti belli olacak. Dünya Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde asgari ücret ve açlık sınırını kıyasladığı bir tablo yayınladı. 2006 yılında açlık sınırı​ 575,8 lira iken asgari ücret 380,5 liraydı; aradaki fark ise yüzde yüzde- 51,3'tü. 2023 yılına gelindiğinde ise yıllık açlık sınırı 11.507 lira iken asgari ücret 9.954,6 liraydı aradaki fark ise yüzde -15,6'ydı.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI ERİDİ"

Yapılan düzenlemelerle aradaki makas azalmış olsa da alım gücü düştüğü için asgari ücretlinin maaşı eridi ve değer kaybetti. Bu nedenle açlık sınırı yükseldi. Enflasyonun yüksek olmasının bir diğer işareti de bu durum olarak gösteriliyor.

İbrahim Kahveci, yazısında 2024 yılının 9 aylık açlık sınırını ve asgari ücretini kıyasladığında aradaki farkın yüzde -5,9 olduğunu kaydetti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kahveci, yılın kalan son 3 ayında açlık sını­rının yüzde 3 artması durumunda yılsonunda açlık sını­rının 21.670 liraya çıkacağını ancak yıllık ortala­mada açlık sınırının 18.770 lirada kalacagını belirti. Böylece yıllık bazda açlık sınırı ise asgari ücret farkı yüzde -10,4 olarak gerçekleşmiş olacak. Ayrıca Kahveci, bu oranın 2023 ve 2022 yılından daha iyi olacağını ancak 2016 sonrası ortalamanın altında kalacağını söyledi.

2025 yılını yüzde 30-35 oranında bir enflasyon​ ile kapatılabileceğine vurgu yapan Kahveci, "Bu oran bile çok ama çok iyim­ser bir durum. Çünkü yıl sonunu kimse 17,5 olarak öngörmüyor. Hatta 5 yıllık tahvil faizi bile yüzde 35’lerde adeta sabit kalmış durumda" şeklinde konuşarak 2025 yılında yapılacak asgari ücreti açıkladı.

İRFAN KAHVECİ'DEN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİTLER

Kahveci, yüksek enflasyonun bir nedeni olarak artan maaşları öne sürerken, asgari ücretle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

"Eğer kemer sıkmayı, ücretlerin yükselmesiyle ilişkilendiriyorsak, asgari ücrete en az yüzde 30 oranında bir zam yapılması kaçınılmaz," dedi. Bunun sebebi olarak ortalama enflasyonun bu zammı zorunlu kıldığını belirtti. Ayrıca, "Eğer enflasyonun düşmeyeceğini düşünüyorsak, geçmişte yapılan yüzde 40'lık zam da göz önünde bulundurulduğunda, bu oran asgari ücret için bir alt sınır olarak değerlendirilmeli," ifadelerini kullandı.

Kahveci, son dönemde gündemde konuşulan yüzde 20-25'lik zam önerilerinin geçerliliğini sorguladı ve bu oranların açlık sınırı ile arasındaki farkı artıracağından endişe ettiğini dile getirdi. Geçmişteki enflasyon farklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.