Asgari ücret zammı için en yüksek seviyeyi işaret etti! Erdoğan'ın hamlesi ile bu rakama çıkacak

04 Aralık 2024 14:47 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:12

Ekonomi gündemi gün geçtikçe ısınıyor. Dün açıklanan kasım ayı enflasyonu, ocak ayı zamları için ipucu verdi. Yeni yıla gün sayarken vatandaşın aklındaki en önemli soru asgari ücretin kaç olacağı. Toplumun bir kesimini doğrudan, bir kesimini de dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Enflasyon verisinin ardından yeniden hesaplamalar yapıldı. Asgari ücret maratonu 10 Aralık'ta başlayacak. Tarih yaklaştıkça masanın taraflarından birbiri ardına mesajlar gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, toplantı öncesinde konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörüyle, en yüksek asgari ücreti söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesinde önemli rol oynayacak veriler gelmeye başladı. Yılın ikinci yarısı için enflasyon​ ortalamasında etken olan 5. veri geldi. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından asgari ücret​ hesaplamaları da ardı ardına gelmeye başladı. Ancak asgari ücret maratonunda gözlerin çevrildiği önemli bir tarih var. Komisyon 10 Aralık'ta toplanacak. Tarih yaklaştıkça asgari ücret 2025 tartışmaları da alevleniyor. Hükümet cephesi, çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz derken masada işçiyi temsil eden Türk- İş ise yine bir rakam telaffuz etmedi ama yeniden değerleme üzerinden dile getirilen yüzde 44'lük oranın için uygun olamadığı cevabını verdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret gelişmelerinin farklı bir açıdan ele aldı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TARTIŞMALARI HIZ KAZANDI

Yeni asgari ücretin yeni yıldan önce duyurulması bekleniyor. 10 Aralık'taki toplantı öncesi uzmanlardan hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Ekol TV'ye yaptığı açıklamasında kendi beklentisini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi.

ASGARİ ÜCRET MAKSİMUM 23 BİN OLACAK

Erdursun şu açıklamaları yaptı;

"Yeni asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 1 Ocak 2024'te 17 bin lira olduğundaki değerine ulaşması için en az 23.500 lira olması gerekiyor. Yani yüzde 45'ler civarında bir artışa denk geliyor. Ancak ben asgari ücretin 23 bin 500 lira olacağını zannetmiyorum.

Yüzde 25-30 arasında bir artışı da işçi sendikaları kabul etmeyecektir. Cumhurbaşkanı da devreye girerse 23 bin lira maksimum olacak rakamdır. Bunun üzerindeki rakamlar sürpriz olur."

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz gerekli açıklamaları yaptık biliyorsunuz. Asgari ücretle ilgili süreci salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret." dedi.