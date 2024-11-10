Asgari ücret zammı için herkesin merak ettiği soru cevap buldu! Enflasyon hesaba katıldı, sonuçlar şaşırttı

10 Kasım 2024 22:46 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 22:48

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için rakamlar ve oranlar ortaya atılırken yeni yapılan hesap ise herkesi şaşırttı. Farklı oranlar konuşulurken, "Asgari ücrete bugüne kadar yalnızca beklenen enflasyon oranında bir zam yapılmış olsaydı ne olurdu?" sorusu dikkatleri çekti. İşte dikkat çeken asgari ücret hesabı...

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Asgari ücret zam pazarlıklarında iki dönemeç var! En az olacak rakam belli oldu

Asgari ücret zammı için ileriye dönük endeksleme! Yeni formül düşük zammı gösteriyor: Tüm kamu ve özel sektör etkilenecek

Asgari ücret zammı için ileriye dönük endeksleme! Yeni formül düşük zammı gösteriyor: Tüm kamu ve özel sektör etkilenecek

2024​ yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücrete yapılacak zam oranı​, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret​ Komisyonu’nun kararıyla netleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı görüşmelere çok az bir zaman kalırken, çeşitli zam hesapları konuşulmaya devam ediyor.

Asgari ücret için “beklenen enflasyon​ doğrultusunda artış” yapılması, güncel tartışmalarda öne çıkıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44’e yükseltmesi ve 2025 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 21 olarak duyurması, zam oranı tahminlerine ışık tuttu.

Asgari ücrette olası bir artışta bu oranın temel alınabileceği düşünülüyor. Eğer zam oranı yüzde 21-25 aralığında belirlenirse, asgari ücret yüzde 21 zam ile 20 bin 572,56 TL’ye, yüzde 25 zam ile ise 21 bin 252,65 TL’ye çıkacak.

BEKLENEN ENFLASYON ORANINDA KALSAYDI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLURDU?

Ekonomim'de yer alan habere göre, 2006 sonrasında gelecek yıla yönelik enflasyon beklentilerine göre zam yapılsaydı günümüzde asgari ücret 1.875,26 TL'de kalacaktı.

“İleriye dönük endeksleme” üzerinden zam gelseydi 2016 yılındaki sapmanın ardından 2024 yılında asgari ücret 2 bin 921 lira, 2019 sonrasına göre hesaplandığında da 4 bin 65 lira olacaktı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN DÜŞÜNÜLEN ZAM ORANLARI...

Asgari ücret için bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinde dillendirilen zam oranları şu şekilde: