Asgari ücret zammı için net rakam verdi! Uzman isim yeni asgari ücret tahminini açıkladı: ‘Komisyondan çıkacağını düşünüyorum’

15 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 13:49

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı yakın zamanda belli olacak. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için yeni tahminler de gelmeye devam ediyor. Asgari ücret için farklı senaryolar konuşulsa da artık uzmanlar yalnızca birkaç rakam üzerinde duruyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, bu senaryoları değerlendirip yeni asgari ücret için en olası rakamı açıkladı. İşte detaylar…

Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı şekilde ilgilendiren asgari ücret​ için artık gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu​ toplantısından çıkacak rakama çevrildi. Komisyon geçtiğimiz hafta yeni asgari ücret rakamını belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantı sonrası asgari ücret zammı için herhangi bir rakam telaffuz edilmezken, gözler yarın gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıya çevrildi. Uzmanların asgari ücret zam tahmini de artık yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak Mali Müşavir İsmet Çetinkaya asgari yeni asgari ücret için en olası rakamı açıkladı. İşte detaylar…

FARKLI ASGARİ ÜCRET FORMÜLLERİ

A Haber'de yer alan habere göre Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 10 Aralık'ta yaptı. 16 Aralık Pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak. 10 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda rakamlar konuşulmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda dört tane asgari ücretli var. Bunlardan bir tanesi de gazeteci bu sene ilk defa. Burada kendi hallerini, dertlerini, sıkıntılarını anlattılar. Buradaki rakamlar muhtemelen ikinci toplantıda, yani önümüzdeki pazartesi günü rakamlar konuşulmaya başlanır. Burada işçi kesiminin rakam telaffuz edeceğini ben ilk başta düşünmüyorum. Çünkü işverenin basın yoluyla da yapmış olduğu rakamlar var. Özellikle MÜSİAD​ Genel Başkanı geçen hafta yüzde 25'ten fazla bir artış olmaması yönünde bir talebi olmuştu. Bunu tahta üzerinde izah etmeye çalışacağım... Çünkü farklı formüller var" açıklamasında bulundu.

OLASI ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Çetinkaya açıklamasının devamında ise, "MÜSİAD'ın da talep ettiği gibi yüzde 25'lik bir asgari ücret artışı olursa 21 bin 250 liralık bir asgari ücret oluyor. Şayet yüzde 30'luk bir asgari ücret artışı olursa da 22 bin 100 lira oluyor. En çok konuşulan yüzde 30 ile yüzde 40 arasında konuşuluyor. Yüzde 40'lık bir asgari ücret artış olursa 23 bin 800, şayet enflasyon​ üzerinde bir artış olursa yüzde 50'lik bir artış; 25 bin 500. Bu oranlar daha önce daha da düşük tutuluyordu. Yüzde 14'lük oranlar da konuşulmaya başladı ancak günden güne bu oranlar artırılmaya başlandı. Çünkü yıl sonu yaklaşıyor, yılın enflasyonu da 3 Ocak'ta açıklanacak" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON RAKAMLARI

Beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon konusu ile ilgili de konuşan Çetinkaya, "Bir de burada iki tane enflasyon oranı var. Bir 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen hedef enflasyon, bir de 2025'teki hedeflenen enflasyon var. Bu sene böyle bir yorum getirildi. Hangisi üzerinden yapılmalı? 2024'teki enflasyon mu yoksa 2025'teki mi? 2024'teki enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti enflasyonu yüzde 44. Bunun üzerinden bir artış olursa 24 bin 480. 2025'teki hedefi Merkez Bankası'nın yüzde 21'e düşürmek enflasyonu, bunun üzerinden bir artış olursa 20 bin 572. Son 2 haftadır da konuşulan, bizler de konuşuyoruz medyada da konuşuyoruz, aritmetik ortalaması alınması yönünde 2024 enflasyonu ve 2025 enflasyonu. Aritmetik ortalaması nedir peki? Yüzde 32,5. Bunun üzerinden bir artış olursa 22 bin 527 liralık bir asgari ücret olacak" şeklinde konuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Kendi asgari ücret tahminini de aktaran Çetinkaya, "Benim şahsi kanaatim ise yüzde 38'lik bir artışla 23 bin 500 liralık bir asgari ücret olacağını ben Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacağını düşünüyorum şahsi fikrim olarak" dedi.