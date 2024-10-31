Asgari ücret zammı için 'Orta Yol' formülü! İşte tarafların üzerinde anlaştığı maaş rakamı

31 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:17

Yeni yıl adım adım yaklaşırken milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. İşçiler, hükümet kanadından gelen açıklamaların şifrelerini çözmeye çalışıyor. İşverenin de bu arada zam beklentisi belli oldu. Asgari ücret zammı için 'Orta Yol' formülü ortaya çıktı. Komisyonun aralık ayının ilk haftasında asgari ücret mesaisine başlaması bekleniyor.

İsa Karakaş kuruşu kuruşuna emekli zammını hesapladı! Kök maaşı bu seviyenin altında olanlara zam yok: SSK ve Bağkurlu hazırlıklı olsun

İsa Karakaş kuruşu kuruşuna emekli zammını hesapladı! Kök maaşı bu seviyenin altında olanlara zam yok: SSK ve Bağkurlu hazırlıklı olsun

Milyonlar yeni asgari ücret​ için geri sayarken en çok zam oranı​ merak ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu mesaiye başlamadan iş dünyasının zam beklentisi geldi. Gerçekleşen enflasyon​ ve hedeflenen enflasyonun ortası zam oranı için referans alınırsa ortaya çıkacak yeni maaş belli oldu. 2025 asgari ücret zammı için kesin gözüyle bakılan 'Orta Yol' formülüne göre komisyonun karar vermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE 'ORTA YOL' FORMÜLÜ

Adım adım aralık ayı yaklaşırken iş dünyasından da zam oranı ile ilgili sinyaller gelmeye başladı. Orta vadeli plana göre 2024 için

beklenen enflasyon yüzde 41,5, 2025'te hedeflenen enflasyon ise yüzde 17 seviyesinde. Bu kapsamda asgari ücret için 'Orta Yol' formülü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Amerikalı yatırımcılara asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacağını söylediği iddia edilmişti. Gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortası zam oranı için referans alınırsa bu da yüzde 30 seviyesine denk geliyor ve iş dünyasının bu orana sıcak baktığı ifade edildi.

22 BİN LİRANIN BİRAZ ÜSTÜNE DENK GELİYOR

Yüzde 30 zamla da asgari ücret 22 bin liranın biraz üzerine çıkıyor. İşçi, işveren ve hükümet yine aynı masaya oturup işçinin ve emekçinin en düşük maaşı asgari ücreti belirleyecek.

Komisyonun aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlaması bekleniyor.

YÜKSEK ASGARİ ÜCRET YÜKSEK ENFLASYON DEMEK

Ekonomist Abdülkadir Develi, asgari ücrette yüzde 30 zam beklentisini yorumladı. Açıklamaları şöyle;

"Öyle bir hassas noktadayız ki asgari ücretin konuşulması ile beraber bile fiyatlarda hareketlilik oluşuyor. Yıl sonu yaklaştı gözler asgari ücret zammına çevrildi. Aynı zamanda piyasa da fiyatlama beklentisini direkt olarak etkiliyor.

Fakat diğer taraftan da milyonlarca insan asgari ücret ile geçiniyor veya asgari ücretteki artış birçok kişinin aynı zamanda maaşlarındaki artış oranı büyük ölçüde belirliyor.

BİRÇOK ÖDEME KALEMİNİ ETKİLEYECEK

Kıdem tazminatı olsun, emeklilik olsun, maaş artış oranları olsun birçok parametre asgari ücretteki bu değişime bakıyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı konuşulmaya başlandı. Yüzde 30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı. Resmi rakamlara baktığımız zaman eğer yılı 41.5 enflasyonla geri bırakırsak önümüzdeki yılki beklenti de yüzde 17.5.

Burada asgari ücret nereye konumlanmalı asıl soru bu. Yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 gibi beklentiler var. Burada önemli olan nokta şu; Sayın Bakan da ifade etti. Yüksek asgari ücret vererek ve bunun devamında yüksek enflasyonla karşı karşıya kalarak gelirin burada erimesi durumu söz konusu olabilir."