Asgari ücret zammı için patronların istediği rakam ortaya çıktı! İstedikleri olmazsa yurt dışına çıkacaklar

30 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:52

Yıl sonuna doğru asgari ücret 2025 zammı gündemdeki yerini koruyor. 2024 ve 2025 enflasyon beklentileri arasındaki fark yüzde 20'nin üzerine çıktı. Bu kapsamda aralık ayında başlayacak asgari ücret ocak zammı pazarlıklarında konuşulacak rakamlar merak ediliyor. Asgari ücret artışında belirleyici olan enflasyon tahminleri yenilendikçe yeni rakamlar ortaya çıkıyor. İşverenlerin ve işçilerin istediği zam ne kadar? Asgari ücret için öne çıkan oranlar belli oldu.

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu aralıkta yeni zammı belirlemek için bir araya gelecek. Asgari ücret pazarlığı için toplantılara 1 ay kaldı. Masada konuşulacak rakamlara dair veriler merakla izleniyor. 2024 ocak ayında 11 bin 402 TL'den yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye yükselen asgari ücret, 2025​ Ocak zammı ile yeniden yükselecek. Enflasyon​ beklentileri yeni rakamın belirlenmesini etkilerken milyonlarca çalışanın da gözü yeni asgari ücrette olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANACAK?

2025 ocak asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Alım gücü 9 ayda yüzde 36 düşen asgari ücretliler ve milyonlarca çalışan yeni zam​ oranlarını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık​'ta yeni rakam için toplanacak. enflasyona dair 2024 ve 2025 beklentileri arasında yeni asgari ücret belli olacak.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde asgari ücret zammına dair beklentileri ele aldı. İşte yazısından öne çıkanlar;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İŞVEREN NE İSTİYOR?

Dilek Güngör'ün işverenlerin pazarlık sürecine ilişkin görüşlerini aktaran değerlendirmeleri şöyle;

"Aralık gelmeden asgari ücret tartışması başladı. Beklentiler arasında;

Ekonomi yönetimi de dahil bir kesim artışın yüzde 20-25 arasında tutulmasını,

Diğer kesim gerçekleşen enflasyon oranında yüzde 45'e yakın zam yapılması gerektiğini,

126 iktisatçı da Ocak 2025 için öngörülen yüzde 25 baz alınarak belirlenmesi ihtimalinin "bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici" olduğunu,

İşverenlerin ağırlıklı görüşü ise asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

PATRONLAR ASGARİ ÜCRETİN 22-23 BİN LİRA OLMASINI İSTİYOR

Türkiye'de birçok işletme çalışanına asgari ücretin üzerinde maaş veriyor. Bugün gidin, bakın, birçok fabrikada taban ücret 25 bin TL civarında belirlenmiş durumda. İşverenin görüşü asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Asgari ücretin 2024 yılındaki gibi artırılması, yüzde 45'e yakın oranda yükseltilmesi durumunda birçok fabrikanın ya yurt dışına çıkacağını ya da küçüleceğini söylüyorlar."