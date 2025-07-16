Asgari ücret zammı için tarih verdi! İsa Karakaş Ankara'dan kulis bilgileri paylaştı

Asgari ücret için beklenen zam ne zaman yapılacak? Vergi ve kamu borçlarında yapılandırma zamanı, zamlı emekli maaşlarının hesaplara yansıması, toplu sözleşmeler ve kamu işçileri için son güncellemeleri Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e anlattı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda, asgari ücretin alım gücünün ciddi biçimde düştüğüne dikkat çekti. Karakaş, "Ocak ayından beri asgari ücrette yüzde 5'in üzerinde bir erime olduğunu söyledim. İnanılmaz bir baskı var. 22 bin TL ile İstanbul ve Ankara’da yaşanamaz" ifadelerini kullandı.

Karakaş, TÜİK verilerine işaret ederek büyükşehirlerde barınma krizine vurgu yaptı: “15 bin liranın altında ev bile yok. Haftalık 45 saat çalışmayla, bu asgari ücretle gıda ihtiyacını bile karşılamak mümkün değil.”

Geçen yıl asgari ücretin 17 bin TL’den 22 bin TL’ye çıkarıldığını ve yüzde 34 zam yapıldığını hatırlatan Karakaş, "Ancak yüzde 14,38 oranında enflasyonun altında bir zam yapıldı. Temmuz ayında TÜİK enflasyonu yüzde 16,67 olarak açıklandı. Buna göre, asgari ücretlilerin enflasyona ezildiği tescillenmiş oldu" dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM KAÇINILMAZ

Enflasyonun kontrol altına alındığını öne süren Karakaş, faiz indirimiyle birlikte asgari ücrete zam beklentisinin arttığını belirtti: “Temmuzdan itibaren artık faiz düşüşü bekliyoruz. TÜİK enflasyonuna göre enflasyon dizginlendi. Faiz düşüşüyle birlikte asgari ücrete zam yapılması şart.”

Karakaş’a göre, sadece asgari ücretliler değil, özel sektör çalışanları ve beyaz yakalılar da bu durumdan etkileniyor: “Geçen yıldan beri güncelleme yapılmadığı için kamu işçileriyle özel sektör çalışanları arasında inanılmaz bir makas açıldı. Hükümetin eylül ayında bir düzeltme yapması kaçınılmaz.”

VERGİ VE KAMU BORÇLARI NE ZAMAN YAPILANDIRILACAK?

Karakaş, kamuoyunun merak ettiği vergi ve kamu borcu yapılandırmalarına da değindi. "Tüm kamu borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili olarak mayıs ayında bir torba yasa bekliyorduk" diyen Karakaş, temmuzdan itibaren faiz indirimiyle birlikte yılın son çeyreğinde büyük bir yapılandırma affının gündeme gelebileceğini belirtti.

“Kulis bilgimiz kuvvetli. Esnaf, Bağ-Kur ve vergi borcunu ödeyemiyor. EYT olmasına rağmen borçları nedeniyle emekli olamıyorlar. Büyük yapılandırma geldiğinde bu borçlardan kurtulmuş olacaklar” açıklamasında bulundu.

Bağ-Kur’lular için prim muafiyetinin yolunu da gösteren Karakaş, “Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan muafiyet belgesi alıp, gelirinin asgari ücretin altında olduğunu beyan edenler muaf tutulabilir” dedi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

3 Temmuz itibarıyla yasal çerçevenin netleştiğini belirten Karakaş, “Memurlar zamlı maaşlarını aldı. Emeklilerle ilgili olarak da Temmuz itibarıyla ödemelerin yapılmasının önünde bir engel yok. SSK’lılar yarından itibaren tahsis numarasına göre zamlı maaşlarını alacaklar” ifadelerini kullandı.

Devlet desteği alan düşük maaşlı emekliler için yaşanan sistemsel sıkıntılara da değinen Karakaş, “Resmî Gazete’de yayımlanmış olmasına rağmen sistemde görünmüyor. Ancak maaşlar hesaplara zamlı olarak yatacak. Fark ödemesinin de bu ay içerisinde yapılması bekleniyor” dedi.

TOPLU SÖZLEŞMELER VE KAMU İŞÇİLERİ KONUSUNDA SON DURUM NE?

Kamu işçileriyle yürütülen toplu sözleşme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karakaş, “Herhangi bir uzlaşı beklemediğimizi daha önce belirtmiştik. İlk teklifte yüzde 16, ikinci teklifte ise yüzde 17 zam önerildi. Beklenti yüzde 50 civarındayken teklif yüzde 17’de kaldı. Hükümetin üçüncü teklifini bekliyoruz” dedi.

TOPLU SÖZLEŞMEDE 3. TEKLİF

Karakaş, "Kulis bilgimize göre toplamda bir yıllık artış oranı en fazla yüzde 30 civarında olabilir. Bu da işçileri tatmin etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

TAŞERON İŞÇİLERİN UMUDU ZAYIF

Taşeron işçilerle ilgili herhangi bir somut gelişmenin olmadığını dile getiren Karakaş, grev seçeneğinin sınırlı olduğuna da dikkat çekti: “İşçi çoğunluğu stratejik alanlarda çalıştığı için grev yasak. Geriye kalan kesim greve gitse bile, Cumhurbaşkanı kararıyla grev ertelenebilir. Geçen yıl da bu şekilde ertelenmişti. Dış politika da karışık olduğu için grev yine ertelenebilir. Ağustos ayında memurların toplu sözleşme görüşmeleri olacağı için, işçilerle ilgili çok fazla gelişme yaşanmayabilir.”