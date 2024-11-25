Asgari ücret zammı için üzen açıklama! Olması gerekeni ve tahminini paylaştı

25 Kasım 2024 11:52 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:53

Asgari ücret ne kadar olacak? Yıl sonu yaklaşırken toplumun en çok merak ettiği bu soruya SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıt verirken beklenti içindeki on binlerce çalışanı üzecek yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Asgari ücret​ zammı milyonlarca çalışan vatandaşın kafasını kurcalamaya devam ediyor. Oluşan enflasyon​ farkı nedeniyle asgari ücrete büyük bir zam yapılacağı yönündeki beklenti toplumun geni bir kesimine yayılmış durumda. Ancak bazı uzmanlara göre bu beklenti, mevcut ekonomik şartlar hesaba katıldığında çok da gerçekçi değil.

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı​ Özgür Erdursun, "Asgari ücret ne kadar olur?" sorusuna yanıt verdi. Erdursun beklentilerin aksine asgari ücrette çok yüksek bir oranda artış yapılacağını düşünmediğini ifade etti. İşte Özgür Ersdursun'un o açıklamaları...

ASGARİ ÜCRET TOPLAMDA YÜZDE 41 DEĞER KAYBETTİ

"Asgari ücretlinin cebine girecek para, 2025 yılının şubat ayında girecek. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu tarih 1 Ocak 2024'tü. Asgari ücrete temmuzda bir artış yapılmadı. Yani enflasyon farkı dahi verilmedi. Asgari ücret temmuz ayında, yani ilk 6 aylık dönemde %24,73 oranında değerini kaybetmişti. İkinci 6 aylık dönemde ise yaklaşık %17 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Yani asgari ücret, yüzde 17 daha değer kaybetmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Değer kaybı göz önüne alındığında aslında asgari ücret 1 Ocak 2025'e 10 bin 627 lira gibi bir değerle girecek. Şimdi asgari ücretin yeniden temmuz ayındaki 17 bin liralık değerine ulaşması için tekrar yüzde 38'lik bir artışla 23 bin 500 liraya çıkması gerekiyor. 2025 yılında da hedeflenen enflasyon yüzde 21. Bu yüzde 21 nedeniyle, asgari ücretin değerini kaybetmemesi için %38 artı %21 zam yapılması gerekiyor.

ORAN VEREREK AÇIKLADI

Yani rakamsal olarak asgari ücret en az 28 bin 500 lira olursa 2025 sonuna kadar değerini korumuş olur. Ama ben böyle bir artışın yapılacağını düşünmüyorum. Diğer ücretlere de asgari ücret orannıda da zam yapılma zorunluluğu olmadığı için de Türkiye'de ortalama ücretler düşüyor. Yoksul kesim artmaya devam ediyor. Ben %25 - %30 arasında bir artışla 22 lira bandında bir asgari ücret olacağını öngörüyorum."