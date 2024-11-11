Asgari ücret zammı için yeni hesap! Merkez Bankası Başkanı açıkladı, senaryo ortaya çıktı 

11 Kasım 2024 19:40 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 19:44

Merkez Bankası'nın son enflasyon tahmin verilerinin açıklanmasıyla, 2025 yılı asgari ücret artışına yönelik hesaplamalar güncellenmeye başladı. Yeni veriler doğrultusunda asgari ücret için 4 farklı artış senaryosu gündeme geldi. Enflasyon beklentilerindeki bu değişiklik, asgari ücret artış oranlarının belirlenmesinde etkili olacak. İşte asgari ücret zammında yeni senaryolar...

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Yılın sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla beklemeye başladı. Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranları, emekliler ve memurlar için yılın ilk yarısında uygulanacak maaş artışlarını netleştirecek. Enflasyon artışının yanı sıra refah payı ve taban maaş düzenlemeleri için de yasal süreç başlayacak.

Öte yandan emekli ve memur maaş zamlarından önce milyonlarca çalışan, işsiz, ev hanımı ve esnaf için de önem taşıyan asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret sadece çalışanların en düşük kazancını değil, aynı zamanda birçok vatandaşın alacağı ya da ödeyeceği ödenekleri de etkiliyor.

Aralık ayının başında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına başlayacak. Ay sonunda ise 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklanmış olacak. Yaklaşık 20 gün içinde ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gündeminde enflasyon oranları başı çekecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ENFLASYON

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren taraflarını temsilen 5’er üyeden oluşurken hükümet adına hakemlik rolünü üstlenen 5 temsilci de komisyonda bulunuyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirlerken geçim endeksleri, istihdam verileri ve işveren için oluşacak maliyet gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyor.

Aralık ayında enflasyon oranı kesinleşmeyeceği için, ücret artışı hesaplamalarında tahmini veriler kullanılacak. Önümüzdeki yılın enflasyon oranının dikkate alınacağı yönünde söylemler olsa da, bugüne kadar bu yöntem uygulanmadı.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANINI MB BAŞKANI AÇIKLADI!

Bu yıla dek asgari ücret artışları, genellikle gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde belirleniyordu ve bu yıl için de beklentiler aynı yönde. Ancak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'deki yatırımcılara yönelik yaptığı açıklamada, asgari ücrete %25 zam yapılmasının enflasyonla dengeli olacağını söylemesi, tartışmalara yol açtı. Burada söz konusu olanın 2024 yılı mı yoksa 2025 yılı enflasyonu mu olduğu netleşmedi.

TOPU ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNA ATTI!

Bu tartışmalara karşılık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinin yalnızca Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yetkisinde olduğunu ifade ederek, spekülasyonlara son noktayı koydu.

Öte yandan, Fatih Karahan, enflasyon raporunu sunarken asgari ücretle ilgili normatif bir görüş bildirmediklerini ve bu sürecin karar vericisi olmadıklarını belirtti. Karahan, “Asgari ücretin belirlenmesi noktasında karar yetkisi olan bir kurul var. Biz, bu kurulun içinde olmadığımız gibi resmi ya da gayri resmi bir öneri de sunmuyoruz" demişti.

ASGARİ ÜCRETTE HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak öngörülmüş ve bu oran baz alınarak net asgari ücretin 24 bin 57 lira olacağı hesaplanmıştı. Ancak, Merkez Bankası son yayımladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu güncellemeye göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 42 ila yüzde 46 arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın mevcut tahmini enflasyonun yıl sonunda yüzde 44 seviyelerinde olacağına işaret ediyor. Asgari ücret, 2024 yılı için yıllık bazda belirlendiğinden, yıl sonundaki enflasyon oranı da yıllık veriler üzerinden değerlendirilecek.

Şimdiye kadar yapılan zamlarda olduğu gibi, yıl sonu enflasyon oranı dikkate alınarak bir artış yapılması durumunda, herhangi bir ek puan eklenmeden asgari ücretin hesaplamaları aşağıdaki gibi olacak:

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 20.002 TL

Net ücret: 17.002 TL

İşverene maliyet: 23.503 TL

ASGARİ ÜCRET HESABI 1

OVP TAHMİNİ: YÜZDE 41.5 ARTARSA

Brüt ücret: 28.303 TL

Net ücret: 24.058 TL

İşverene maliyet: 33.257 TL

ASGARİ ÜCRET HESABI 2

TCMB ALT SINIRI: YÜZDE 42 ARTARSA

Brüt ücret: 28.403 TL

Net ücret: 24.143 TL

İşverene maliyet: 33.374 TL

ASGARİ ÜCRET HESABI 3

TCMB TAHMİNİ: YÜZDE 44 ARTARSA

Brüt ücret: 28.803 TL

Net ücret: 24.483 TL

İşverene maliyet: 3.844 TL

ASGARİ ÜCRET HESABI 4

TCMB ÜST SINIRI: YÜZDE 46 ARTARSA

Brüt ücret: 29.203 TL

Net ücret: 24.823 TL

İşverene maliyet: 34.314 TL