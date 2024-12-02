Asgari ücret zammı kriteri belli oldu! Çalışanlar için umut masası: Bakan Vedat Işıkhan 3 modele çalışıyor

02 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:06

Yeni asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ve işveren taraflarının görüşleri doğrultusunda 2025 asgari ücret rakamı ortaya çıkacak. Zam toplantısı için sadece takvim değil kriterler de ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3’lü mutabakat ile kararın alınabileceği mesajını verdi.

Yeni asgari ücret için işverenlerin kırmızı çizgisi çizildi! İsa Karakaş'tan son Ankara kulisi: Patronlar bu rakamı aşmayacak

Yeni asgari ücret için işverenlerin kırmızı çizgisi çizildi! İsa Karakaş'tan son Ankara kulisi: Patronlar bu rakamı aşmayacak

Asgari ücret takvimi yılbaşı öncesi milyonlarca çalışanın gündeminde. Asgari ücret 2025 zam toplantısı için takvim netleşti, gözler ilk toplantı tarihi olan 10 Aralık'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı öncesi çalışanların umut masasında asgari ücret kriterleri belli oldu.

VEDAT IŞIKHAN​'DAN ÇOK NET ASGARİ ÜCRET MESAJI

Yasa gereği her yıl asgari ücreti, her yıl 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bu kritik karar öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı ve esnek çalışma için konuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ALTINDA KALMAYACAK

2025 asgari ücretin enflasyon​ rakamlarının altında kalmayacağının altını çizen Işıkhan, 3’lü mutabakat ile kararın alınabileceğini işaret etti. Bu açıklama ile gözler yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 44’ seviyesine çevrildi.

İşçi ve işveren kesiminin ortak çıkarlarını gözeterek karar alacaklarını ifade eden Işıkhan, son üç yılda asgari ücretin enflasyondan fazla artırıldığına dikkat çekti. Bu yaklaşımın devam edeceğini vurguladı.

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEKLERİ MASADA

Ekonomi Gazetesi’ne konuşan Bakan Işıkhan, “Kayıtlı istihdamın artırılması, gönüllü uyumun ve düzenli prim ödeme kültürünün yaygınlaştırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması gibi amaçlarla çeşitli sigorta primi teşvikleri uyguluyoruz” dedi.

2,1 milyon işyerinin 15 farklı SGK teşvikinden yararlandığını ve son 22 yıldaki teşvik tutarının da 889,5 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Yeni nesil çalışma modellerinden de bahseden Bakan Işıkhan, bu konuda, halen bir kısmı mevzuatta olan çalışma modelleri dışında, başka ülkelerde uygulaması da bulunan “Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması” gibi yöntemlerin incelendiğini kaydetti.

Işıkhan, “Yeni nesil çalışma modellerini özellikle kadın, genç ve engelliler gibi işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan kişilerin işgücü piyasasına katılmalarını ve kalıcı olmalarını sağlamak için geliştiriyoruz" açıklamasında bulundu.