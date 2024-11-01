Asgari ücret zammı ne kadar olacak? SGK bütçesindeki ipucu ile yeni asgari ücret ortaya çıktı

01 Kasım 2024 10:29 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:37

Milyonların beklediği asgari ücret zam oranı için her gün farklı senaryolar ortaya atılıyor. Son olarak 2025 SGK bütçesi, asgari ücret zammı ile ilgili en net ipucunu verdi. Yeni hazırlanan bütçe verilerine göre, 2025 asgari ücret enflasyon beklentisi ile örtüşüyor. İşte SGK bütçesine göre yeni asgari ücret rakamı...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı bütçesi belirlendi ve 2024 yılı bütçe​ hedefleri güncellendi. Yeni bütçe verilerine göre SGK’nın gelirlerinin 2025 yılında yüzde 27 artarak 4,7 trilyon liraya, giderlerinin ise yüzde 35 artarak 5,2 trilyon liraya çıkması bekleniyor. Böylece kurumun açığının yüzde 223 artışla 551,8 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Habertürk'ün haberine göre, merkezi yönetim bütçesi için de 2025 yılında 12,8 trilyon lira gelir​ ve 14,7 trilyon lira gider hedefi konulmuş durumda. SGK​ bütçesi, merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık üçte birine denk geliyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM

SGK’nın prim gelirlerinin önemli bir kısmı 4/a (SSK) ve 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında, asgari ücrete endeksli olarak belirleniyor. 2024 yılı sonunda 2 trilyon 743,2 milyar lira olarak tahmin edilen prim gelirlerinin 2025’te yüzde 28,4 artışla 3 trilyon 522,9 milyar liraya çıkması bekleniyor. Bu gelir artışı beklentisinde, asgari ücret zammının yüzde 25 oranında olacağı varsayımı da bulunuyor. Ancak, nihai zam oranının bu tahmini aşabileceği de göz ardı edilmiyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİNDE YÜZDE 38 ARTIŞ BEKLENİYOR

Emekli aylığı ödemelerinin ise 2025 yılında yüzde 38 artarak 3,7 trilyon liraya, sağlık harcamalarının ise yüzde 31 artışla 1,3 trilyon liraya çıkması bekleniyor. Emekli maaşlarındaki bu artış oranı, maaşların doğrudan yüzde 38 artacağı anlamına gelmiyor. Özellikle, 2024 yılı içerisinde emeklilik başvurusu yapanların, 2025 yılında başvuranlara göre yaklaşık yüzde 32 daha yüksek aylık alacak olması, bu yıl sonuna kadar emeklilik başvurularında artışa yol açabilir ve emekli maaşı ödemelerini de artırabilir.

2024 yılı için başlangıçta öngörülen 2 trilyon 670,2 milyar lira emekli aylığı ödemesi hedefinin, yıl sonunda yalnızca 30 milyar lira sapma ile 2 trilyon 700,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da bütçedeki hedeflere büyük ölçüde uygun olarak kabul ediliyor.