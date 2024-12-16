Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

16 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:00

Asgari ücret zam pazarlıklarında gözler ikinci toplantıya çevrildi. Asgari ücrete ne kadar zam olacak, sorusuna cevap arayan milyonlar dört gözle komisyon toplantılarının ardından çıkacak kararı bekliyor. Asgari ücret zam görüşmeleri sonunda 2025 yılının yeni asgari ücreti belli olacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, AK Parti tabanının iktidar yönetimine baskı yaptığını belirterek kritik toplantı öncesi hem oran hem rakam verdi. İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün zam pazarlıkları çerçevesinde ikinci toplantısını yapacak. 10 Aralık tarihinde yapılan ilk toplantının yankıları hala sürerken masada bugün nelerin konuşulacağı merak ediliyor. Komisyon masasında işvereni temsilen TİSK​, işçileri temsilen ise TÜRK-İŞ​ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında bir araya gelecek. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yeni asgari ücret için oran vererek bugün masaya nelerin geleceğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTI GÜNÜ

Brüt-Net yeni asgari ücret günler sonra belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'da bir araya gelecek. İlk toplantının ardından rakam telaffuz edilmezken ikinci toplantı sonrasında da herhangi bir rakamın telaffuz edilmesi beklenmiyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLACAK?

Mynet’e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, toplantıya saatler kala önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, hem oran hem rakam verdi.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Asgari ücret yönetmeliğine göre; ücretlerin genel durumu, geçim şartları, geçinme indeksleri, açlık ve yoksulluk sınırları ile beraber ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırlayacağı veriler masada olacak.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 25 DİYOR

Yüzde 25 üzerinden belirleneceğini tahmin etmiyorum. Asgari ücrete az bir fark verilerek dar gelirliyi enflasyona yenik düşürmemek; çok yüksek bir fark olursa da bunun ödeme güçlüğüne düşecek işvereni de zora sokmamak lazım.

İŞVERENE DESTEK GELECEK Mİ?

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primine yüzde 0,25’lik zam gelerek yüzde 2,25 oldu. Teşvik indirimi yılbaşı itibarıyla yüzde 5’ten yüzde 4’e düşürüldü.

İşverene destek için 700 liralık asgari ücret yardımının bu yıl sonunda kesilecek. Buradaki rakamın artırılarak uzatılması işverene de destek olacak.

TOPLANTI ÖNCESİ ASGARİ ÜCRET KULİSİ

İktidar kanadının ekonomi ekibine özellikle AK Parti tabanından en az yüzde 41 oranında artış yapılması konusunda baskı oluştuğunu duyduk.

Asgari ücret yüzde 41 oranında zam gelmesi durumunda ise 2025 yılında asgari ücret maaşı 23 bin 972 lira olacak."