Asgari ücret zammında yeni gelişme: Uluslararası raporlarda gizlenen detay ortaya çıktı! Cebimize ne düşecek?

25 Kasım 2024 10:20 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:01

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. 2025 yılında asgari ücretin ne olacağı merak ediliyor. Asgari ücrete zam için masada enflasyon tahminleri ve yaşam maliyetleri gibi birçok veri olacak. Bu kapsamda 25-27 Aralık tarihlerinde 2025 asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. Ocak 2025 asgari ücret artışı için oranın yüzde 25-45 gibi geniş bir bantta belirlenecek. Yeni asgari ücret için Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dikkat çeken bir noktaya parmak bastı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk haftasında yeni asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek. Asgari ücrete zam için masada farklı senaryolar yer alırken ekonomist Evren Devrim Zelyut, 2025 asgari ücret rakamına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte yeni asgari ücrete sayılı günler kala 14-15 milyon kişiyi etkileyecek o açıklamalar.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLACAK

Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. Bu yıl ise ara zam yapılmadı ve 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret günler sonra belli olacak.

TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlayacak. Asgari ücrete zam için masada enflasyon tahminleri belirleyici olacak.

2025 YILI İÇİN TÜM SENARYOLAR ORTAYA ÇIKTI

Yeni asgari ücret için Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ‘Şuna dikkat çekmek istiyorum’ diyerek kritik noktalara parmak bastı. Ocak 2025 asgari ücret artışı için oranın yüzde 25-45 gibi geniş bir bantta belirleneceğini ifade eden Zelyut, uluslararası raporlarda yer alan ipuçlarına dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KÖTÜ HABER

Ekonomist Evren Devrim Zelyut'un açıklamaları şöyle;

"2025 sonunda gerçekleşecek enflasyona bakacak olursak, yaklaşık yüzde 44-45 civarında bir rakam karşımıza çıkacak. Eğer beklenen enflasyonu değerlendirirsek, bu oran yüzde 21-22 civarında olacak

Beklenen enflasyonu baz alarak yüzde 25 zam yapılırsa, 17 bin TL olan asgari ücret, 21-22 bin TL seviyelerine çıkacak.

ILIMLI ZAM POLİTİKASI

Uluslararası raporları incelediğimde, Türk hükümetine sürekli olarak dolaylı bir şekilde "daha ılımlı asgari ücret artışlarının yürütülen para politikasına destek olacağı" mesajlarının verildiğini gördüm.

Türkiye, şu anda ciddi bir nakit sıkıntısı yaşıyor ve Hazine'nin borçlanma oranları giderek artıyor. Bununla birlikte kuru kontrollü bir şekilde yukarı taşımak için dışarıdan nakit girişine ihtiyaç duyuluyor. Bu tabloda, kurun kontrol altında tutulması ve enflasyonun en azından yüzde 25-30 bandına oturtulması için dışarıya verilen sözleri büyük ihtimalle tutacaklar."