Asgari ücret zammında yeni kapı aralandı! Zam oranı için o eşik aşıldı: İşte pazarlığın başlayacağı o rakam

17 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:32

Önümüzdeki yıl uygulanacak olan asgari ücret zammı için beklentiler yükseliyor. Asgari ücret 2025 zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Yıl sonuna yaklaşıldıkça tahminler ve son tablo netleşiyor. Asgari ücret için zam senaryoları gelmeye başladı. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. İşte asgari ücret için pazarlığın başlayacağı zam oranları.

Ocak 2025​'te asgari ücrete ne kadar zam​ yapılacak, sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 2024 yılın 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret​ enflasyonun altından ezildi. 2025 yılı için uygulanacak olan asgari ücret zammı kritik önem kazandı. Sadece asgari ücretli çalışanı değil özel sektör çalışanlarını da yakından ilgilendiren asgari ücret aynı zamanda tüm kalemlerdeki artışlarda etkili oluyor. İşte 2025 maaş zamları ve asgari ücret için son hesaplama.

OCAK 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SON TAHMİNLER

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler enflasyon​ rakamlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda enflasyon asgari ücret zammı üzerinde etkili oldu. Bu yıl da benzer şekilde enflasyon rakamları baz alınarak bir artış yapılması öngörülüyor. Masadaki en güçlü tahmin ise yeni orta vadeli planda yer alan enflasyon beklentileri.

2025 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ DEFA ZAMLANACAK?

Önümüzdeki 2025 yılında asgari ücretin bir defa mı, yoksa 2 defa mı zamlanacağı kritik önem taşıyor. OVP üzerinden 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 41,5. 2025 yılı için ise yüzde 17,5 olarak hedefleniyor.

Bu veriler baz alınarak bir artış yapılırsa asgari ücrete yüzde 45 ile yüzde 50 civarında bir fark gelmesi bekleniyor. Böylece asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Komisyon toplandığı zaman net asgari ücret için masadaki ilk pazarlığın bu rakamlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak bu yıl asgari ücrete bir ara zam beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyona baz alınmıştı. Bu yıl ara zam olmadığı için asgari ücret artışında yıllık enflasyon baz alınacak.

Yıllık enflasyonun net hali 3 Ocak'ta belli olacak.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ TAHMİNLER VE BEKLENTİLER

OVP'deki enflasyon tahminine göre hesaplanan net asgari ücret zammı 24.057 lira oluyor. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapılırsa 23 bin 460 lira olacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 lira zamlanacak.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 olacak.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 liraya çıkacak.

Yüzde 50 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25.503 TL olacak.

5-10 puan bir artış da hükümet tarafından bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI​ GELİR Mİ?

Önceki asgari ücret tespitlerinde enflasyonun üzerinde refah payı olarak eklenti yapıldığı görüldü. Aralık ayı başında asgari ücret komisyonu toplanacak. Ücretliler geçinme indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önüne alındığında refah payının gündeme gelmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN GÜNCEL AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son yaptığı asgari ücret açıklamasında “Vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil, kalıcı refah çözümlerini üretmek istiyoruz. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz." demişti.