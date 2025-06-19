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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Asgari ücret zammını tam isabet bilmişti: Özgür Erdursun ara zam için tahminini açıkladı

2025’te yapılan yüzde 30’luk asgari ücret artışı, çalışanların yükünü hafifletmeyi amaçlasa da enflasyon karşısında alım gücündeki erime devam ediyor. Hükümet asgari ücrete yönelik henüz net bir açıklama yapmazken çalışanlar asgari ücret ara zammı için Temmuz ayını bekliyor. SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak ara zam beklentisini de açıkladı.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 10:19

Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. 2025 yılına girerken yüzde 30'luk zam yapılan asgari ücret, brüt 26.005,50 TL, net 22.104,68 TL olarak belirlenmişti. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünde sıkıntı yaşayan vatandaşlar asgari ücrete ara zam yapılmasını talep ediyor.

Asgari ücret zammını tam isabet bilmişti: Özgür Erdursun ara zam için tahminini açıkladı

GEÇMİŞTE TEMMUZ AYINDA YAPILAN ARA ZAMLAR

2022 ve 2023 yıllarında Temmuz aylarında ara zamlarla asgari ücret güncellenmişti. 2022’de yüzde 30, 2023’te ise yüzde 34 oranında yapılan bu artışlar, çalışanların enflasyona karşı korunması amacı taşıyordu. Ancak 2024 yılında bu uygulamadan vazgeçildi. Ocak ayında yapılan artış dışında, Temmuz’da ara zam yapılmayacağı açıklandı.

Asgari ücret zammını tam isabet bilmişti: Özgür Erdursun ara zam için tahminini açıkladı

2025’TE ARA ZAM OLUR MU?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ekonomi yönetiminin 2025 yılı başında yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yalnızca yılda bir kez zam yapılacağına ve temmuz ayında herhangi bir artış planlanmadığına dikkat çekti. Ancak aradan geçen altı aylık süreçte yaşanan ekonomik gelişmeler, bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.

Asgari ücretin, açlık ve yoksulluk sınırının altında kalması ve milyonlarca çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması, bu söylemi yeniden gözden geçirme­yi zorunlu hale getiriyor. Ülkemizde yaşanan enflasyonun de­vam etmesi. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek zam oranı da aynı düzeyde olacak. Emekliye, memura artış yapılırken asgari ücretin sabit kal­ması, gelir dengesizliğini artıracağı gibi, çalışma barışını da zedeleyebilir.

Asgari ücret zammını tam isabet bilmişti: Özgür Erdursun ara zam için tahminini açıkladı

ERDURSUN'DAN SOSYAL DENGE UYARISI

Erdursun, asgari ücretin yalnızca bir maaş değil, aynı zamanda ülkedeki ekonomik iklimin ve sosyal refahın göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Erdursun, temmuzda bir artış beklemediğini belirtirken, hükümetin işvereni zorlamadan asgari ücretlilere destek olacak yeni önlemler geliştirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Asgari ücret zammını tam isabet bilmişti: Özgür Erdursun ara zam için tahminini açıkladı

POLİTİKA ADIMLARINA İHTİYAÇ VAR

Yılın ikinci yarısına girerken, artan geçim sıkıntısı, asgari ücretlileri zorluyor. Ekonomi yönetiminin yalnızca rakamlar değil, sosyal gerçeklikler üzerinden hareket ederek dengeleyici adımlar atması büyük önem taşıyor. Asgari ücrette ara zam ihtimali düşük görünse de, yeni destek paketleri ya da vergi düzenlemeleriyle çalışanların yükünün hafifletilmesi bekleniyor.

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#asgari ücret
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#ara zam
#Özgür Erdursun
#asgari ücrete ara zam
#asgari ücrete ara zam
#Ekonomi
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