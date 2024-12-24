Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı ve primler de değişti! İşte yeni zamlı tutarlar
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 21:01 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:14
2025 yılı asgari ücret zammının açıklanmasıyla gözler gelecek diğer zamlara çevrildi. İşsizlik maaşından, Genel Sağlık Sigortası primlerine kadar pek çok kalemde ücretler değişti. İşte detaylar...
Asgari ücrete 2025 yılında gelecek zam miktarı belli oldu. Maaşın belli olmasıyla birçok ödeme ve prim tutarını da yeniden şekillendi Yüzde 30 zamla belirlenen asgari ücret, işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar pek çok kalemi etkiledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyuran Bakan Işıkhan, mevcut 17.002 TL olan net asgari ücretin 22 bin 104 TL'ye yükseltildiğini belirtti.
- Stajyer maaşı, mevcut 5.100,64 TL’den yüzde otuz artışla 6.630,83 TL seviyesine çıktı.
- En düşük işsizlik maaşı, 7.940,33 TL’den yüzde otuz artışla 10 bin 332,43 TL’ye yükseltildi.
- En yüksek işsizlik maaşı, 15.880,66 TL’den yüzde otuz artışla 20 bin 644,86 TL’ye ulaştı.
- Ev hizmetlerinde çalışanların aylık prim ödemesi, 6.500,81 TL’den yüzde otuz artışla 8 bin 451,05 TL’ye çıktı.
- Günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları için en düşük tutar, 213,23 TL’den yüzde otuz artışla 277,20 TL’ye yükseldi.
- Günlük Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, 600,80 TL’den yüzde otuz artışla 781,04 TL’ye çıktı.
- İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi, 48.006,05 TL’den yüzde otuz artışla 62 bin 407,87 TL’ye ulaştı.
- Günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları için en yüksek tutar, 1.600 TL’den yüzde otuz artışla 2.080 TL’ye yükseltildi.
- İsteğe bağlı en düşük sigorta primi, 6.400,80 TL’den yüzde otuz artışla 8 bin 321,04 TL seviyesine çıktı.
- En düşük Bağkur primi, 5.950,75 TL’den yüzde otuz artışla 7 bin 735,98 TL’ye yükseltildi.
- Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi, 600,07 TL’den yüzde otuz artışla 780,09 TL’ye çıkarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com