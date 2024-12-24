Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı ve primler de değişti! İşte yeni zamlı tutarlar

24 Aralık 2024 21:01 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:14

2025 yılı asgari ücret zammının açıklanmasıyla gözler gelecek diğer zamlara çevrildi. İşsizlik maaşından, Genel Sağlık Sigortası primlerine kadar pek çok kalemde ücretler değişti. İşte detaylar...

Asgari ücrete 2025 yılında gelecek zam​ miktarı belli oldu. Maaşın belli olmasıyla birçok ödeme ve prim tutarını da yeniden şekillendi Yüzde 30 zamla belirlenen asgari ücret, işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar pek çok kalemi etkiledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyuran Bakan Işıkhan, mevcut 17.002 TL olan net asgari ücretin 22 bin 104 TL'ye yükseltildiğini belirtti.