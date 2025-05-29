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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Asgari ücrete ara zam beklentisi Erdoğan’a iletildi! Mehmet Şimşek süreci başlattı

Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, kulislerde hareketlilik arttı. "Temmuz’da asgari ücret artacak mı?" sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti. Genç, yaşlı, evli, bekar fark etmeksizin geniş kitleleri umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bu konuda özel bir istişare süreci başlatıldı.

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KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 10:14

Milyonlarca vatandaş, asgari ücrete yapılacak olası ara zammı merakla bekliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kulislerde hareketlilik artarken, umutlandıran son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Asgari ücrete ara zam beklentisi Erdoğan’a iletildi! Mehmet Şimşek süreci başlattı

ARA ZAM TALEBİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A İLETİLDİ

Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığı kulis bilgilerine göre, vatandaşların artan zam beklentisi doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Erdoğan’ın, gelen talepleri dikkatle dinlediği ve konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirmek üzere bir istişare süreci başlattığı ifade ediliyor. Erdoğan ve

Şimşek arasında bu doğrultuda bir "mekanizma" kurulduğu iddia edildi.

Asgari ücrete ara zam beklentisi Erdoğan’a iletildi! Mehmet Şimşek süreci başlattı

TEMMUZ'DA ZAM İHTİMALİ MASADA AMA ŞARTLI

Asgari ücrette ara zam beklentileri yeşerirken, Köylü’nün açıklamalarının devamında temkinli bir tablo çizildi. Mevcut ekonomik göstergelerin, Temmuz ayında doğrudan bir zam yapılmasını zorlaştırdığını belirten Köylü, yine de teknik düzeyde hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Asgari ücrete ara zam beklentisi Erdoğan’a iletildi! Mehmet Şimşek süreci başlattı

BAKAN IŞIKHAN: “İHTİYAÇ HASIL OLURSA GEREĞİNİ YAPARIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam kapısını tamamen kapatmadı. Işıkhan, “Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda iyileşme bekliyoruz. Ancak Allah korusun, bir aksilik olursa Temmuz’da tekrar gündeme gelebilir. İhtiyaç hasıl olursa gereğini yaparız,” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam beklentisi Erdoğan’a iletildi! Mehmet Şimşek süreci başlattı

BEKLENTİ ARTIYOR, GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

Hem vatandaşın hem de siyasetin gündeminde ilk sıralarda yer alan asgari ücret zammı için gözler Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Ekonomik koşulların seyrine göre şekillenecek karar sürecinde, hükümetin atacağı adımlar milyonlarca kişinin yaşamını doğrudan etkileyecek. Şimdilik kesin bir karar olmasa da, istişarelerin başlamış olması bile kamuoyunda umutları tazeledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Temmuz asgari ücrete zam var mı?
2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ETİKETLER
#asgari ücret
#asgari ücret zammı
#Asgari ücret ara zam
#Ekonomi
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