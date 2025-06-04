Asgari ücrete ara zam bilmecesi! İsa Karakaş'tan net açıklama

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e emekli maaşı zammı, kıdem tazminatı zammı, vergi affı ve asgari ücret için beklenen ara zam konularında önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm merak edilenler...

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiren önemli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon verileri, emekli maaş zamları, kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret zammı ve vergi affı beklentileriyle ilgili kapsamlı açıklamalar yaptı.

ENFLASYON TARTIŞMASI: “TÜİK GERÇEKLERDEN KOPUK”

Karakaş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,53 olarak açıklamasını değerlendirerek, “Gerçeklerden kopuk olduğu aşikâr,” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan enflasyon oranının yüzde 2,83, Merkez Bankası anketinde ise beklentinin yüzde 2,36 olduğunu hatırlatan Karakaş, TÜİK verisinin piyasa beklentisinin oldukça altında kaldığını vurguladı. Haziran ayı enflasyonunun da düşük gelmesinin beklendiğini söyleyen Karakaş, bunun maaş zamlarını sınırlayabileceğine dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞLARI: SSK VE BAĞ-KUR’DA YÜZDE 16,5 GÜNCELLEME BEKLENTİSİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için daha önce yüzde 17-18 oranında zam beklendiğini belirten Karakaş, güncel tahminin yüzde 16,5 civarına çekildiğini ifade etti. Memur emeklileri içinse toplu sözleşme nedeniyle enflasyonun altında bir artış olacağını vurguladı. Geçen yıl memur emeklilerinin yüzde 5,42 zam aldığını hatırlattı.

Karakaş, “Memur emeklilerine bu yıl yüzde 15-16 oranında bir güncelleme gelir” dedi.

TABAN MAAŞ MI, KÖK MAAŞ MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban maaş şu anda 14.469 TL. Ancak, kök maaşı 9.000 TL olan da birçok emekli var. Karakaş, bu farkın Hazine desteğiyle karşılandığını söyledi.

“Artış kök maaş üzerinden mi yoksa taban maaş üzerinden mi yapılacak?” sorusu üzerine Karakaş, geçen yıl temmuz ayında kök maaş üzerinden artış yapıldığını ve bazı emeklilere yüzde 0 zam verildiğini hatırlattı. Ancak yılbaşında ise artış taban maaş üzerinden yapılmıştı. Bu yıl da aynı yöntemin uygulanmasını beklediğini belirterek, “Bence mevcut taban üzerinden yapılacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur için en düşük maaş 16.850 TL olur,” dedi.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Şu anda en düşük memur emekli maaşı 19.600 TL seviyesinde. Karakaş, %16’lık bir artışla bu maaşın yaklaşık 22.650 TL’ye çıkmasını beklediklerini ifade etti.

KIDEM TAZMİNATI UYARISI: EMEKLİLİĞİ TEMMUZA ERTELEYİN

Karakaş, kıdem tazminatına ilişkin de önemli uyarılarda bulundu. Şu anda kıdem tazminatı tavanı 46.655 TL. Ancak temmuz ayında bu rakamın 53.886 TL’ye yükselmesi bekleniyor. “Maaşı 50 bin TL ve üzeri olanlar, haziran ayında emekli olmasın. Temmuz ayında daha yüksek kıdem tazminatı alabilirler,” diyerek yüksek gelir grubundakilere önemli bir tavsiyede bulundu.

ASGARİ ÜCRET VE BEKLENTİLER

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirten Karakaş, bu nedenle asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatlarında da bir değişiklik olmayacağını söyledi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından açıklanan bekar bir işçinin yaşam maliyetine dikkat çeken Karakaş, “Bugün için asgari ücret en az 32.463 TL olmalı” dedi.

Mevcut asgari ücretin 20.140 TL olduğunu ve açlık sınırının çok gerisinde kaldığını ifade eden Karakaş, gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleştiğini belirterek eylülde bir düzeltme yapılabileceğini söyledi. Ayrıca 2027 öncesinde bir seçim beklenmediğini de ekledi.

VERGİ AFFI BEKLENTİSİ: “YILIN SON ÇEYREĞİNDE GELEBİLİR”

Vergi affı konusunun yılda birkaç kez gündeme geldiğini belirten Karakaş, mevcut ekonomik programın sıkı olduğunu ve yüksek faiz baskısının devam ettiğini ifade etti. Tüm kamu alacaklarına ilişkin bir yapılandırma ya da vergide af beklentisinin mayıs-haziran aylarında olduğunu ancak gecikmeli gerçekleşebileceğini söyledi.

“Faiz indirimi beklentisiyle birlikte hükümetin gecikme cezalarını tamamen silmesi ve yapılandırma yapması mümkün. Beklentiler, bu yılın son çeyreğinde af çıkabileceği yönünde,” dedi.

Ancak, vergi affı gelse bile ödeme gücü olmayan birçok esnafın emekli olamadığını belirten Karakaş, esnaf primlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.