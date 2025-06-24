Asgari ücrete ara zam çıkışı! CHP’den net rakam geldi

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Kamuoyunda asgari ücrete yapılması beklenen ara zamla ilgili tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, partisinin grup toplantısında asgari ücretin 30 bin 205 TL olması gerektiğini ifade etti. Gözler şimdi hükümetin vereceği cevaba çevrildi.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korurken, siyasi liderlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı hükümetten gelecek olası zam haberindeyken, muhalefet partileri ise mevcut ekonomik koşullara göre yeni asgari ücret rakamları öneriyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN '30 BİN 205 TL' ÇIKIŞI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün itibarıyla asgari ücretin en az 29 bin 850 TL olması gerekiyor" diyerek yüksek enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün düştüğüne dikkat çekmişti.

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’nin asgari ücret için önerdiği rakamı 30 bin 205 TL olarak duyurdu. Özel, mevcut ekonomik şartlarda 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin yetersiz kaldığını belirtti.

CHP'nin asgari ücrete ara zam talebi ile ilgili bir görsel de paylaşıldı.

ZAM İHTİMALİ ZAYIF GÖRÜLÜYOR

2024 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamıştı ve bu yıl için de beklentiler düşük gözüküyor. Hükümet kanadından henüz resmi bir zam sinyali gelmiş değil. Ancak kamuoyunda ve siyasi arenada tartışmalar sürerken, çalışan kesiminin talepleri gündemde kalmaya devam ediyor.

Şu an yürürlükte olan net asgari ücret 22.104 TL. Zam yapılması halinde bu rakamın ne kadar artacağı ise hükümetin atacağı adıma bağlı olacak.