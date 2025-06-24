Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Asgari ücrete ara zam çıkışı! CHP’den net rakam geldi

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Kamuoyunda asgari ücrete yapılması beklenen ara zamla ilgili tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, partisinin grup toplantısında asgari ücretin 30 bin 205 TL olması gerektiğini ifade etti. Gözler şimdi hükümetin vereceği cevaba çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücrete ara zam çıkışı! CHP’den net rakam geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 16:14

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korurken, siyasi liderlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı hükümetten gelecek olası zam haberindeyken, muhalefet partileri ise mevcut ekonomik koşullara göre yeni asgari ücret rakamları öneriyor.

Asgari ücrete ara zam çıkışı! CHP’den net rakam geldi

ASGARİ ÜCRET İÇİN '30 BİN 205 TL' ÇIKIŞI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün itibarıyla asgari ücretin en az 29 bin 850 TL olması gerekiyor" diyerek yüksek enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün düştüğüne dikkat çekmişti.

Asgari ücrete ara zam çıkışı! CHP’den net rakam geldi

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’nin asgari ücret için önerdiği rakamı 30 bin 205 TL olarak duyurdu. Özel, mevcut ekonomik şartlarda 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin yetersiz kaldığını belirtti.

Asgari ücrete ara zam çıkışı! CHP’den net rakam geldi

CHP'nin asgari ücrete ara zam talebi ile ilgili bir görsel de paylaşıldı.

ZAM İHTİMALİ ZAYIF GÖRÜLÜYOR

2024 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamıştı ve bu yıl için de beklentiler düşük gözüküyor. Hükümet kanadından henüz resmi bir zam sinyali gelmiş değil. Ancak kamuoyunda ve siyasi arenada tartışmalar sürerken, çalışan kesiminin talepleri gündemde kalmaya devam ediyor.

Şu an yürürlükte olan net asgari ücret 22.104 TL. Zam yapılması halinde bu rakamın ne kadar artacağı ise hükümetin atacağı adıma bağlı olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev sahipleri için yeni dönem! Yönetmelik değişti: Artık bu şart zorunlu değil
Ev alırken tapu renklerine dikkat! Renge göre hukuki statünüz değişiyor: İşte mavi ve kırmızı tapu arasındaki farklar
Kamu işçilerinin zam pazarlığında kritik dönemeç! Türk-İş hükümete seslendi: Yeni zam teklifi şart
ETİKETLER
#chp
#Ayasofya
#Ayşe öğretmen
#Çay zamanı
#Cumhurbaşkanı
#Google Search
#özgür
#özgür özel
#özgürlük
#Tıp Fakültesi
#tür
#asgari ücret
#iyi parti
#asgari ücret zammı
#Ağaç dikildi
#çalışanlar
#Kırmızı Elma Markası
#koçluk
#asgari-ucret
#Chp
#asgari ücret ara zam
#Ekonomik Koşullar
#Zam Talepleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.