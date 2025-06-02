Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Özgür Erdursun tüm ihtimalleri anlattı

Hükümetin kararı henüz netleşmese de çalışan kesin asgari ücret ara zammı için heyecanla Temmuz ayını bekliyor. Asgari ücrette beklenen zam enflasyon oranını etkiler mi? Asgari ücrete ara zam gelmezse ne olur? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tüm detaylarıyla anlattı...

Çalışanlar Temmuz ayında açıklanacak olan asgari ücret ara zammı konusunu merakla bekliyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammının enflasyona etkisini değerlendirdi.



Erdursun, "Merkez Bankası raporları ve genel ekonomik çalışmalar, asgari ücret artışının yıllık enflasyona doğrudan etkisinin yüzde 1,5 ile yüzde 3 arasında olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin yüzde 30’luk bir artış, enflasyonu yalnızca yaklaşık yüzde 1,5 oranında etkiliyor." dedi.

7 MİLYON KİŞİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

Türkiye’de asgari ücretle geçimini sağlayan kişi sayısı net olarak bilinmese de, çeşitli kaynaklara göre bu rakam 7,1 milyon civarında. Bu da toplam ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 45’ine denk geliyor. 2024 yılı Aralık verilerine göre ülkede toplam 15 milyon 582 bin 255 ücretli çalışan bulunuyor.

2025 TEMMUZ’UNDA ZAM OLUR MU?

Erdursun'un verdiği bilgilere göre 2025 yılı Ocak ayında net asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL’ye çıkarıldı. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Hükümetin bu konudaki kararı merakla bekleniyor. 2025 yılı için hedeflenen enflasyon yüzde 24 ile yüzde 29 aralığında seyrediyor. Bu hedef göz önüne alındığında, yılın ilk yarısında yapılan yüzde 30’luk artışın yeterli görülerek Temmuz ayında zam yapılmayabileceği değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI ENFLASYONU NASIL ETKİLER?

Erdursun, asgari ücret artışının enflasyon rakamlarını etkileyip etkilemeyeceğini üç başlıkta değerlendirdi:

Maliyet Enflasyonu: İşverenin artan işçilik maliyetini fiyatlara yansıtması enflasyonu artırabilir. Bu etki, özellikle KOBİ’ler için geçerli.

Talep Enflasyonu: Ücret artışıyla birlikte çalışanların alım gücü artar, bu da tüketim artışına ve talep yönlü enflasyona neden olabilir.

Psikolojik Etki: Beklenti yönetimi bozulursa, piyasada "zam gelmeden zam yapma" eğilimi görülebilir.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLMAZSA ALIM GÜCÜ DÜŞER VE DURGUNLUK BAŞLAR

Erdursun, eğer ara zam yapılmazsa sabit gelirli kesimin alım gücünün daha da düşeceğini ve bu durumun talep daralmasına neden olabileceğini vurguladı. “Bu da bazı sektörlerde durgunluk riskini artırır” dedi.

ENFLASYONU ETKİLEMEDEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL OLUR?

Erdursun, ücret artışının maliyet etkisinin sınırlı tutulması gerektiğini belirterek, "Temmuzda belirlenecek bir ücret tutarının sigorta primi ve vergiden muaf tutulması hem işvereni yormaz hem çalışanın cebine doğrudan yansır" önerisinde bulundu. Ayrıca vergi dilimlerinde yapılacak değişikliklerle asgari ücretin üzerindeki maaşların da korunabileceğini ifade etti.

ZAM BEKLENTİSİ YÜKSEK

Temmuz ayı yaklaşırken sabit gelirli milyonlar, artan yaşam maliyetleri karşısında alım güçlerini koruyacak bir adım bekliyor. Hükümetin nasıl bir karar alacağı, hem çalışanların refahı hem de ekonomik dengeler açısından büyük önem taşıyor.