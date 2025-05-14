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 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrete ara zam olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Işıkhan ayrıca ev kadınlarına emeklilik şartlarına ilişkin konuştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken." dedi. Bakan Işıkhan ayrıca, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin çalışmaları olduğunu belirten Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Ama Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmamasına ilişkin soru üzerine henüz çok erken olduğunu, zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi.

"KAMU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UZLAŞMAYLA ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne ilişkin de konuşan Işıkhan, "İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Biz burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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ETİKETLER
#asgari ücret komisyonu
#Asgari Ödeme
#Asgari Ücreti
#ev kadınlarına emeklilik
#Asgari ücrete ara zam olacak mı
#Ekonomi
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