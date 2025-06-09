Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Patronlardan dikkat çeken çağrı: "Enflasyon kadar..."

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini korurken bu kez sürpriz bir çıkış işverenlerden geldi. GGYD Başkanı Allıoğlu, hayat pahalılığının dar gelirliler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, asgari ücrete en az enflasyon oranında bir artış yapılması gerektiğini dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 10:29

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmasına yönelik talepler artarken, bu kez çağrı iş dünyasından geldi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, geçim sıkıntısının toplumun büyük kesimini etkilediğini belirterek, asgari ücrete en az enflasyon oranında artış yapılmasının şart olduğunu dile getirdi. Allıoğlu, sadece dar gelirlilerin değil, esnaf, KOBİ’ler ve büyük şirketlerin de ekonomik olarak zorlandığını vurguladı.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Patronlardan dikkat çeken çağrı: "Enflasyon kadar..."

"GEÇİM SIKINTISI EN ÖNEMLİ GÜNDEM"

Başkan Allıoğlu, mevcut ekonomik koşullarda hane halklarının alım gücünün ciddi biçimde zayıfladığını ifade etti. “Toplumun büyük bölümü geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu nedenle en az gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılması, hem ekonomik hem sosyal denge açısından önem taşıyor,” dedi.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Patronlardan dikkat çeken çağrı: "Enflasyon kadar..."

KOBİ’LER KREDİYE ULAŞAMIYOR

Ekonomide yaşanan daralmaya dikkat çeken Allıoğlu, yüksek faiz oranlarına rağmen krediye erişimin zorlaştığını ve bu durumun KOBİ’ler başta olmak üzere birçok kesimi olumsuz etkilediğini söyledi. “30 milyar liralık KGF kredisinin 200 milyar liraya çıkarılması ve krediye erişimin kolaylaştırılması şart” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca giriş yapıldı! Emekliler e-Devlet’e akın etti: SGK rekor kırdı
Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler
İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.