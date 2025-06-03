Asgari ücrete ara zam olacak mı? Uzman isim bu tarihi işaret etti

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon doğrudan çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili zam talepleri artarak devam ediyor. Ancak işçi kesiminden gelen zam beklentilerine karşın işveren cephesinde henüz somut bir adım gözlemlenmedi.

Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak karar alması gerekiyor. NTV ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, zam sürecinin bayram sonrası netlik kazanabileceğini söyledi.

“BAYRAMDAN SONRA KARAR VERİLEBİLİR”

Bülbül, şahsi görüşüne göre asgari ücrette bir artış olup olmayacağının 10 günlük sürecin ardından belli olacağını belirtti. Bayram sonrasında eğer zam gündeme gelirse, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tekrar toplanması gerektiğini ifade etti. Komisyonun toplanması halinde işçi ve işveren tarafının uzlaşması durumunda zam yapılabileceğini söyledi. Aralık ayında yapılan görüşmelerde TÜRK-İŞ’in komisyon yapısında değişiklik olmadığı sürece masaya oturmayacağını açıklamıştı. Ancak işveren ve hükümet cephesinden zam yönünde bir tavır oluşursa, TÜRK-İŞ’in de buna destek vereceği belirtildi.

“ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ”

Doç. Dr. Bülbül, Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışın büyük bir bölümünün, gerçekleşen yüzde 17,39’luk enflasyon oranı sebebiyle eridiğine dikkat çekti. Bu durumun telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ekonomik dengelerin de gözetilmeye çalışıldığını ifade eden Bülbül, asgari ücret artışının ne şekilde şekilleneceğinin bayramdan sonra netleşeceğini söyledi.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM SÜRECİ

Kamu işçileriyle ilgili 90 gündür devam eden bir zam görüşme süreci olduğunu belirten Bülbül, Bayramdan sonra bunların şekilleneceğini söylemek mümkün."İfadelerini kullandı.