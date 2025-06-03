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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Uzman isim bu tarihi işaret etti

Milyonlarca çalışan, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Zam beklentileri yükselirken, uzmanlar konuya ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, asgari ücrette ara zam olasılıklarını değerlendirdi.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 17:36

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon doğrudan çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili zam talepleri artarak devam ediyor. Ancak işçi kesiminden gelen zam beklentilerine karşın işveren cephesinde henüz somut bir adım gözlemlenmedi.

Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak karar alması gerekiyor. NTV ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, zam sürecinin bayram sonrası netlik kazanabileceğini söyledi.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Uzman isim bu tarihi işaret etti

“BAYRAMDAN SONRA KARAR VERİLEBİLİR”

Bülbül, şahsi görüşüne göre asgari ücrette bir artış olup olmayacağının 10 günlük sürecin ardından belli olacağını belirtti. Bayram sonrasında eğer zam gündeme gelirse, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tekrar toplanması gerektiğini ifade etti. Komisyonun toplanması halinde işçi ve işveren tarafının uzlaşması durumunda zam yapılabileceğini söyledi. Aralık ayında yapılan görüşmelerde TÜRK-İŞ’in komisyon yapısında değişiklik olmadığı sürece masaya oturmayacağını açıklamıştı. Ancak işveren ve hükümet cephesinden zam yönünde bir tavır oluşursa, TÜRK-İŞ’in de buna destek vereceği belirtildi.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Uzman isim bu tarihi işaret etti

“ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ”

Doç. Dr. Bülbül, Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışın büyük bir bölümünün, gerçekleşen yüzde 17,39’luk enflasyon oranı sebebiyle eridiğine dikkat çekti. Bu durumun telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ekonomik dengelerin de gözetilmeye çalışıldığını ifade eden Bülbül, asgari ücret artışının ne şekilde şekilleneceğinin bayramdan sonra netleşeceğini söyledi.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Uzman isim bu tarihi işaret etti

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM SÜRECİ

Kamu işçileriyle ilgili 90 gündür devam eden bir zam görüşme süreci olduğunu belirten Bülbül, Bayramdan sonra bunların şekilleneceğini söylemek mümkün."İfadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Şu an asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret tutarı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 26.005,50 TL, aylık net 22.104,67 TL olarak belirlenmiştir.
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