Asgari ücrete ara zam senaryoları netleşti! Temmuz zammı yerine bir ihtimal daha var

17 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:02

Asgari ücrete ara zam talebi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Enflasyon verilerinin tarihi yükseklikte seyretmesi milyonlarca dar gelirlinin zam beklentisini artırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ara zam olmayacağı yönündeki açıklamaların rağmen mayıs ayında enflasyonda görülen zirven ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki görüşme ara zam için umutların artmasına yol açtı.

TEMMUZ DEĞİL EYLÜL AYINDA ZAM!

Emekli ve memur zamlı maaşlarını alırken asgari ücretlilere de enflasyon farkı oranında zam yapılması ihtimali kulislerde konuşulmaya başlandı. Zikredilen zam oranıv ise yüzde 20-25 civarında.

Bunun yanında asgari ücrete ara zammın yılın ortasında değil, sonlarına doğru olabileceği konuşuluyor. Gelen bilgilere göre, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı ancak eylül ayında bir düzenleme olabileceği belirtiliyor.

ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Emekli ve memurların maaş zamları için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekliler şimdiden yüzde 22,72 zammı garantiledi. Bunun yanında 6 aylık enflasyon farkının üzerine refah payı veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı temmuz ayında belli olacak. Ekonomi yönetiminden konuya ilişkin net bir açıklama ise yok.