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 | Özge Sönmez

Asgari ücrete ara zam talebi! Memur maaşı gibi olsun

Asgari ücret için AK Partili vekillerden sürpriz bir talep geldi. AK Parti'nin Kızılcıhamam'da gerçekleştirdiği 3 günlük kamp sona erdi. Kampta konuşulan konular da belli olmaya başladı. Vekillerin, asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığına dikkat çekerek “Asgari ücrete de 6 ayda bir zam yapılmalı” tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Vatandaşları rahatlatacak acil çözümler istendi.

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Asgari ücrete ara zam talebi! Memur maaşı gibi olsun
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 09:49

Kızılcahamam’da 3 günlük kampını dün tamamlayan AK Parti’de ‘ortak akıl’ oturumlarında kabine üyelerine en çok soru, öneri ve eleştiri ekonomiden geldi. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri asgari ücret ve arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini, asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İlk kez farklı bir formatta düzenlenen kampta, yüksek ev kiraları, ve fahiş fiyatlardan da dert yanıldı.

Asgari ücrete ara zam talebi! Memur maaşı gibi olsun

HOBİ BAHÇELERİNE BAKANLIK DÜZENLEMESİ

Son dönemde valiliklerin yıkım kararı verdiği kaçak meselesi de sıcak başlıklar arasındaydı. Vatandaşın ve ev fiyatlarının yükseldiği dönemde alternatif olarak hobi bahçesine yöneldiği belirtilerek, tarım arazilerinin işgali gerekçesiyle bu bahçelerin yıkılmasının siyaseten partiye zarar verdiğine dikkat çekildi. Toplantıda bu tür girişimlere göz yumulduğunda kanun dışına çıkılmış olunduğunu, yıkılmasının ayrı bir zarar yıkılmamasının ise farklı bir zarar verdiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hangi bölgelerin tarım arazisi olarak kalacağı ve hangi bölgelere statü kazandırılacağına ilişkin çalışma başlattığı, önümüzdeki günlerde hobi bahçelerine statü kazandırılmasının masada olacağı kaydedildi.

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#kira
#fahiş fiyatlar
#memur maaşı
#asgari-ucret
#Enflasyon
# Ekonomi
#Hobi Bahçeleri
#Ekonomi
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