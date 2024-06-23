Asgari ücrete ara zam yeniden gündemde, Türk İş Başkanı "25 yıldır böylesini görmedim" dedi

23 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:06

Ekonomi yönetimi bu yıl temmuzda asgari ücrete herhangi bir ara zam çalışması yapılmadığını bildirdi. Milyonlarca ücretli çalışan ise geçim şartlarının zorlaştığını gerekçe göstererek ara zam yapılmasını talep ediyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay "25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim" dedi.

BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİM

Sözcü'den Gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Ergün Atalay yaptığı açıklamasında iyileştirme talebini yenileyerek şunları kaydetti:

“Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda.

Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz."

TALEBİMİZ 18 BİN TL OLDU

Atalay açıklamalarına şöyle devam etti:

"Asgari ücreti belirlerken şartımız 18 bin TL olması ve yılda iki kez belirlenmesiydi. Bu toplantıda dört asgari ücretli kardeşimiz vardı. Biz onların sözcülüğünü yaptık, 18 bin TL’nin altında asgari ücret belirlendiği, yılda iki kez belirlenme önerisi de dikkate alınmadığı için karara muhalefet şerhi koymuştuk. Sendika olan yerde asgari ücret olmaz.

Asgari ücretli kardeşlerimiz kasapta, manavda, terzide yani özel sektörde çalışıyor. Sendikalı olmadığı için grev de yapamıyor, hakkını arayamıyor. Biz, kanunun verdiği yetkiye dayanarak komisyonda onarı temsil ediyoruz."

Asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi kanunda yok. Ama içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle konuyu sürekli gündemde tutuyoruz. Mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim. Sabit gelirlerinin en sıkıntılı olduğu dönemi yaşıyoruz. İşçi, işçi emeklisi, asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli.

VERGİDE ADALET TALEBİ

Bugün, çalışanların ana problemi vergiyle ilgili. Biz yıl başından bu yana vergi konusunu gündeme getiriyor, el ilanlarıyla, afişlerimizle, pankartlarımızla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz. 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor, 10,5 ay maaş alınmış oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda Türk-İş, Hak İş ve DİSK konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceğiz, il ve ilçelerde sendika şubelerimizde, işçinin olduğu her yerde kapsamlı toplandılar yapacağız. Tek isteğimiz adil bir vergi sistemi.”