Asgari ücrete ara zam tartışmalarına hükümet son noktayı koydu! En net açıklama geldi

10 Temmuz 2024 14:59 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:08

Özgür Özel asgari ücret için HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü! Tarih belirlendi

Özgür Özel asgari ücret için HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü! Tarih belirlendi

Asgari ücret zammı için umut ışığı tekrar yandı! Emekli zammı sonrası sosyal medyada gündem oldu

Asgari ücret zammı için umut ışığı tekrar yandı! Emekli zammı sonrası sosyal medyada gündem oldu

Ekonomi hareketli günler yaşıyor. Temmuz ayında zam oranlarının belli olmasıyla yoğun çalışmalar başladı. En düşük emekli maaşına 2 bin lira seyyanen zam ile 12 bin liraya çıkarma kararı kulislerde yankılanırken asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi.

En düşük emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin düzenleme ya torba yasalardan birine eklenecek, ya da ayrı bir teklif olarak gündeme getirilecek. Gözler ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücrete ara zam uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret kapısını net bir dille kapatmıştı. Ancak çalışanların gözü o kapıdan ayrılamadı.

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in asgari ücrete ve yaşam koşullarına yönelik ortak açıklamaları ve ana muhalefetin konuyla ilgili baskısı çalışanların umutlarını taze tutsa da hükümet bu konuyu net bir tavırla göğüslüyor.

Uygulanan sıkı para politikası şu an asgari ücret ara zammının önünde en büyük engel. EYT'nin hazineye olan baskısı da biliniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıısı Hamza Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında." ifadeleriyle bunu desteklemişti.

Son olarak en net açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den geldi.

Güler, AK Parti tarafından asgari ücrete zamla ilgili bir çalışma yapılmadığını net bir dille ifade etti. Kamuoyunda herhangi bir beklentinin oluşmasının doğru olmadığını dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada “Defalarca söyledik, asgari ücrete ara zam olmayacak” demişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları ardından 2024 Ocak ayında asgari ücretin net 17,002.12 TL oldu.

Türkiye'de büyümeye, GSYH artışına rağmen ücretlilerin payı her geçen gün düşüyor. Asgari ücretli çalışan sayısı hızla artıyor. AB ülkelerinde asgari ücret istisna iken bizde genel ücret oldu. Refahın adil paylaşımıyla ilgili tersine gidiş oluştu.

FEDERASYONLARDAN GREV İMASI GELDİ

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ asgari ücret konusunda tepkisini dile getirirken ortak manifestosunda konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın "Üzerimize ne düşüyorsa noksansız yapmak zorundayız." çıkışı akıllara 'Grev kartını mı oynayacaklar?' sorusunu getirdi.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Tüm bu gelişmelerin ardından asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haber bugün geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti tarafından asgari ücrete zamla ilgili bir çalışma yapılmadığını ifade ederek ara zam beklentilerini sonlandırdı.

ÖZEL SEKTÖR ZAM YAPTI

Asgari ücretliye ara zam kapıları kapanırken özel sektör de hareketlendi.

CNBC-e’ye açıklama yapan Mert Yıldız, Ankara-istanbul ve İzmir gibi Büyük şehirlerde bazı sektörlerin en düşük işçi maaşını 24.500 TL yaptığını ifade etti.

Asgari ücrete zam kararı alan sektörlerde en düşük işçi maaşı 24.500 TL’ye yükseltildi. Yani asgari ücret yüzde 45 oranında arttırıldı.

ASGARİ ÜCRETTE TÜRKİYE 22. SIRADA

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, Avrupa’da en yüksek asgari ücret 91 bin 500 lira, en düşük asgari ücret 12 bin 800 lira. Euro bazında bakılacak olursa en yüksek asgari ücret 2 bin 571 euro, en düşük asgari ücret ise 360 euro sayılıyor.

Türkiye'de şu anda asgari ücret net 17 bin 2 lira, brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Euro ile 562 euroya denk geliyor. Bu rakamla Türkiye listenin 22. sırasında yer alıyor.