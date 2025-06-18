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 | Baran Aksoy

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından bir gazetecinin "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 14:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında hem Türkiye gündemine hem de dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları için, "İsrail haydutluk sahasını genişletti" diyen Erdoğan, "İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET...

İsrail ve İran arasındaki saldırıların ardından Erdoğan, asgari ücret konusuna değindi. Erdoğan, "Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

"HAYAT PAHALILIĞI KAYNAKLI HER TÜRLÜ SIKINTININ FARKINDAYIZ"

Asgari ücretin alım gücünde 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu olduğunu aktaran Erdoğan, "Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz" dedi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Partisin grup toplantısının çıkışında bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asgari ücrete ‘ara zam olacak mı?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, gazetecinin asgari ücret sorusuna ise "Söyledim ya" ifadeleriyle cevap verdi.

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