Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2026 Temmuz’da asgari ücrete ara zam beklentisinde son durum

Asgari ücrete ara zam gelecek mi 2026 yılı Temmuz ayı için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın canlı yayındaki değerlendirmeleri, asgari ücret, emekli maaşları ve sosyal güvenlik sistemine dair beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Temel ihtiyaçlar üzerinden yaptığı hesaplamada asgari ücretin mevcut seviyenin oldukça üzerinde olması gerektiğini dile getiren Karakaş, Temmuz ayına ilişkin olası gelişmelere de dikkat çekti. Çalışma hayatındaki farklı kesimlerin uzun süredir beklediği düzenlemeleri sıralayan Karakaş, milyonlarca kişinin çözüm beklediğini belirtti. Asgari ücrette ara zam ihtimali, ekonomik gelişmeler ve gündemdeki başlıklarla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı 2026? İşte Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın açıklamalarında satır başları…

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2026 Temmuz'da asgari ücrete ara zam beklentisinde son durum
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 21:50
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 21:52

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında ve sosyal güvenlik sistemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında , emekliler ve çeşitli meslek gruplarının beklentilerine geniş yer verdi.

HABERİN ÖZETİ

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2026 Temmuz'da asgari ücrete ara zam beklentisinde son durum

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine dair asgari ücret, emeklilik ve çeşitli meslek gruplarının beklentileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrete ara zam var mı? Karakaş'a göre, asgari ücretin 42.585 lira olması gerektiğini, mevcut 28.000 liralık ücret ile arasında %50'nin üzerinde fark olduğunu belirtti.
Asgari ücrete ara zam gelecek mi 2026? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasının yasal bir engelinin olmadığını ve enerji ile temel tüketimdeki fiyat artışlarının alım gücünü ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emeklilikte kademe bekleyenlerin ve staj/çıraklık mağdurlarının uzun süredir çözüm beklediğini, 3600 ek göstergeyi bekleyen memurların ise 4 yıldır emekli olamadığını vurguladı.
Asgari ücrete ara zam son dakika! Yaklaşık 9 milyon kadının ev kadınlarının emeklilik hakkı konusunda beklenti içinde olduğunu ve primlerin yüksekliği, indirim olmaması gibi nedenlerle sisteme dahil olamayanlar olduğunu söyledi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin tanımı gereği bir işçinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olması gerektiğini belirterek, mevcut rakam ile ihtiyaçlar arasındaki farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını dile getirdi. Karakaş, yaptığı hesaplamada asgari ücretin yaklaşık 42 bin 585 lira seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Mevcut ücretin ise 28 bin lira civarında olduğunu hatırlatarak, aradaki farkın yüzde 50’nin üzerinde olduğuna işaret etti.

Temmuz ayında ara zam yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karakaş, geçmiş yıllarda benzer uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlattı. Yasal açıdan ara zam yapılmasının önünde bir engel bulunmadığını belirten Karakaş, özellikle enerji ve temel tüketim kalemlerindeki fiyat artışlarının alım gücünü ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Bu gelişmelerin, ara zam konusunu yeniden gündeme taşıdığını söyledi.

Öte yandan Ankara’daki gündemin büyük ölçüde uluslararası gelişmeler etrafında şekillendiğini belirten Karakaş, ekonomik başlıkların yeniden ön plana çıkmasının belirli koşullara bağlı olduğunu dile getirdi. Ortamın sakinleşmesi durumunda, asgari ücret başta olmak üzere ekonomik düzenlemelerin daha fazla konuşulabileceğini belirtti.

VE EV KADINLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM

Karakaş, çalışma hayatındaki mağduriyetlerin geniş bir kesimi kapsadığını belirterek, özellikle emeklilikte kademe bekleyenlerin uzun süredir düzenleme talep ettiğini söyledi. 2023 yılından bu yana çözüm bekleyen milyonlarca kişinin bulunduğunu dile getiren Karakaş, "Milyonlarca kişi 2023’ten beri düzenleme bekliyor. Aradan yıllar geçti ama hâlâ bir gelişme yok” dedi. Staj ve çıraklık mağdurlarının da uzun süredir çözüm beklediğini hatırlatan Karakaş, bu sorunun “20 yılı aşan, neredeyse çeyrek asırlık bir mesele" haline geldiğini söyledi.

Memurların durumuna da değinen Karakaş, “Üniversite sınavına giriyorsunuz, KPSS’yi kazanıyorsunuz, kariyer mesleklere giriyorsunuz ama bugün geldiğimiz noktada kamudaki işçilerin maaşının çok altında kaldık diyorlar” ifadelerini kullandı. İşçi sendikalarının daha etkin olduğunu belirten Karakaş, memur sendikalarının üye sayısı fazla olmasına rağmen memurların ekonomik olarak geride kaldığını dile getirdi. "25 yıldır personel reformu yapılmadı. 3600 ek göstergeyi bekleyen memurlar 4 yıldır emekli olamıyor" dedi.

Ev kadınlarının hakkına ilişkin taleplere de değinen Karakaş, yaklaşık 9 milyon kadının bu konuda beklenti içinde olduğunu söyledi. Primlerin yüksekliği, indirim olmaması ve yıpranma hakkının bulunmaması nedeniyle birçok kişinin sisteme dahil olamadığını ifade etti. Ayrıca doğum borçlanmasına yönelik taleplerin de uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

