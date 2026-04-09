Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2026 Temmuz’da asgari ücrete ara zam beklentisinde son durum

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında asgari ücret, emekliler ve çeşitli meslek gruplarının beklentilerine geniş yer verdi.

Özetle

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin tanımı gereği bir işçinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olması gerektiğini belirterek, mevcut rakam ile ihtiyaçlar arasındaki farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını dile getirdi. Karakaş, yaptığı hesaplamada asgari ücretin yaklaşık 42 bin 585 lira seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Mevcut ücretin ise 28 bin lira civarında olduğunu hatırlatarak, aradaki farkın yüzde 50’nin üzerinde olduğuna işaret etti.

Temmuz ayında ara zam yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karakaş, geçmiş yıllarda benzer uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlattı. Yasal açıdan ara zam yapılmasının önünde bir engel bulunmadığını belirten Karakaş, özellikle enerji ve temel tüketim kalemlerindeki fiyat artışlarının alım gücünü ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Bu gelişmelerin, ara zam konusunu yeniden gündeme taşıdığını söyledi.

Öte yandan Ankara’daki gündemin büyük ölçüde uluslararası gelişmeler etrafında şekillendiğini belirten Karakaş, ekonomik başlıkların yeniden ön plana çıkmasının belirli koşullara bağlı olduğunu dile getirdi. Ortamın sakinleşmesi durumunda, asgari ücret başta olmak üzere ekonomik düzenlemelerin daha fazla konuşulabileceğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE VE EV KADINLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM

Karakaş, çalışma hayatındaki mağduriyetlerin geniş bir kesimi kapsadığını belirterek, özellikle emeklilikte kademe bekleyenlerin uzun süredir düzenleme talep ettiğini söyledi. 2023 yılından bu yana çözüm bekleyen milyonlarca kişinin bulunduğunu dile getiren Karakaş, "Milyonlarca kişi 2023’ten beri düzenleme bekliyor. Aradan yıllar geçti ama hâlâ bir gelişme yok” dedi. Staj ve çıraklık mağdurlarının da uzun süredir çözüm beklediğini hatırlatan Karakaş, bu sorunun “20 yılı aşan, neredeyse çeyrek asırlık bir mesele" haline geldiğini söyledi.

Memurların durumuna da değinen Karakaş, “Üniversite sınavına giriyorsunuz, KPSS’yi kazanıyorsunuz, kariyer mesleklere giriyorsunuz ama bugün geldiğimiz noktada kamudaki işçilerin maaşının çok altında kaldık diyorlar” ifadelerini kullandı. İşçi sendikalarının daha etkin olduğunu belirten Karakaş, memur sendikalarının üye sayısı fazla olmasına rağmen memurların ekonomik olarak geride kaldığını dile getirdi. "25 yıldır personel reformu yapılmadı. 3600 ek göstergeyi bekleyen memurlar 4 yıldır emekli olamıyor" dedi.

Ev kadınlarının emeklilik hakkına ilişkin taleplere de değinen Karakaş, yaklaşık 9 milyon kadının bu konuda beklenti içinde olduğunu söyledi. Primlerin yüksekliği, indirim olmaması ve yıpranma hakkının bulunmaması nedeniyle birçok kişinin sisteme dahil olamadığını ifade etti. Ayrıca doğum borçlanmasına yönelik taleplerin de uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.