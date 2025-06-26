Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli maaşı için iyileştirme olacak mı? Özgür Erdursun çok net konuştu

Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücret zammı, emekli ve çalışanlara enflasyon farkının yansıtılması durumu hakkında merak artıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, emekli ve çalışanlar için zam beklentisini açıkladı ve enflasyon için çözüm önerisini anlattı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, emekli ve çalışanlar için zam beklentisini ve enflasyonla mücadele için çözüm önerilerini anlattı. Erdursun, Temmuz ayında asgari ücrete zam beklemediğini ancak SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 15 enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını belirtti.

2024 yılın­da yalnızca Ocak ayında zam alan asgari ücretin, yılın ikinci yarısın­da sabit kaldığını, 2025 Ocak ayın­da asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, ücretlerin düşük tutulmasıyla enflasyonun kontrolü, kamu harcamalarının azaltılması ve döviz talebinin frenlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ücretlerin baskılanmasının dar gelirliyi zorlayacağını ve bunun uzun vadede ekonomik yavaşlamayı getireceğinin altını çizdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Erdursun, enflasyonla mücadele için üretimi desteklemek ve yapısal reformların çoğaltılması gerektiğini belirtirken bu esnada emekli aylıklarının ve çalışan ücretlerinin dengeli şekilde artırılarak kayıt dışılıkla mücadele etmenin önem arz ettiğini söyledi.