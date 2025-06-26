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 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli maaşı için iyileştirme olacak mı? Özgür Erdursun çok net konuştu

Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücret zammı, emekli ve çalışanlara enflasyon farkının yansıtılması durumu hakkında merak artıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, emekli ve çalışanlar için zam beklentisini açıkladı ve enflasyon için çözüm önerisini anlattı. İşte detaylar...

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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli maaşı için iyileştirme olacak mı? Özgür Erdursun çok net konuştu
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:39

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, emekli ve çalışanlar için zam beklentisini ve enflasyonla mücadele için çözüm önerilerini anlattı. Erdursun, Temmuz ayında asgari ücrete zam beklemediğini ancak SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 15 enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını belirtti.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli maaşı için iyileştirme olacak mı? Özgür Erdursun çok net konuştu

2024 yılın­da yalnızca Ocak ayında zam alan asgari ücretin, yılın ikinci yarısın­da sabit kaldığını, 2025 Ocak ayın­da asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, ücretlerin düşük tutulmasıyla enflasyonun kontrolü, kamu harcamalarının azaltılması ve döviz talebinin frenlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli maaşı için iyileştirme olacak mı? Özgür Erdursun çok net konuştu

Ücretlerin baskılanmasının dar gelirliyi zorlayacağını ve bunun uzun vadede ekonomik yavaşlamayı getireceğinin altını çizdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli maaşı için iyileştirme olacak mı? Özgür Erdursun çok net konuştu

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Erdursun, enflasyonla mücadele için üretimi desteklemek ve yapısal reformların çoğaltılması gerektiğini belirtirken bu esnada emekli aylıklarının ve çalışan ücretlerinin dengeli şekilde artırılarak kayıt dışılıkla mücadele etmenin önem arz ettiğini söyledi.

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