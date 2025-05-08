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 | İrem Çınar

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken cevap!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, milyonlarca çalışanın merak ettiği "asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atalay konuşmasında, pazarlık sürecinin seyrini etkileyecek önemli mesajlar verdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 16:10

Asgari ücret ocak ayında yapılan yüzde 30'luk artışla birlikte 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükseltildi. Temmuz ayına yaklaşırken ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı bir açıklamada, enflasyondaki olası ciddi sapmalar durumunda yeni bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etmesi, zam ihtimalini güçlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." şeklindeki sözleriyle olası bir düzenlemenin kapısını aralamıştı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, kamuoyunda asgari ücrete ara zam yapılacağına beklentiler yükseldi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken cevap!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" diye sorulan Atalay, ilgili komisyonun yapısı değişmeden asgari ücret pazarlık masasına oturmayacaklarını belirtti.

"BİZİM BU GÜNAHI ÇEKMEYE HALİMİZ YOK"

Atalay, komisyon yapısı değiştirilmezse ne olacağıyla ilgili soruya ise "Onu hükümet düşünsün, işverenler düşünsün. Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz, takatimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız. DİSK olsun, HAK-İŞ olsun. Sadece TÜRK-İŞ olsun diye bir talebim yok. Benim yetkim yok, oy imkanım yoksa bunun vebalini, günahını ben niye çekeyim?" şeklinde cevap verdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken cevap!

"TÜRK-İŞ OLMAZSA KARAR ALAMAZLAR"

Atalay, TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet ve işverenin birlikte karar alıp alamayacağıyla ilgili soru üzerine, "Alamazlar. Yazılmayan bir kural. Yani alıyorlarsa da alsınlar. Kamuoyunun takdirine" ifadelerini kullandı.

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Türk İş sendikası kime bağlı?
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
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#asgari ücret
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#ergün atalay
#asgari ücret zammı
#TÜRK-İŞ
#Ekonomi
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