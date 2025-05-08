Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken cevap!

Asgari ücret ocak ayında yapılan yüzde 30'luk artışla birlikte 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükseltildi. Temmuz ayına yaklaşırken ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı bir açıklamada, enflasyondaki olası ciddi sapmalar durumunda yeni bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etmesi, zam ihtimalini güçlendirmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." şeklindeki sözleriyle olası bir düzenlemenin kapısını aralamıştı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, kamuoyunda asgari ücrete ara zam yapılacağına beklentiler yükseldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" diye sorulan Atalay, ilgili komisyonun yapısı değişmeden asgari ücret pazarlık masasına oturmayacaklarını belirtti.



"BİZİM BU GÜNAHI ÇEKMEYE HALİMİZ YOK"

Atalay, komisyon yapısı değiştirilmezse ne olacağıyla ilgili soruya ise "Onu hükümet düşünsün, işverenler düşünsün. Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz, takatimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız. DİSK olsun, HAK-İŞ olsun. Sadece TÜRK-İŞ olsun diye bir talebim yok. Benim yetkim yok, oy imkanım yoksa bunun vebalini, günahını ben niye çekeyim?" şeklinde cevap verdi.

"TÜRK-İŞ OLMAZSA KARAR ALAMAZLAR"

Atalay, TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet ve işverenin birlikte karar alıp alamayacağıyla ilgili soru üzerine, "Alamazlar. Yazılmayan bir kural. Yani alıyorlarsa da alsınlar. Kamuoyunun takdirine" ifadelerini kullandı.