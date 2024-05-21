Asgari ücrete ara zam yapıldı! KKTC’de çalışanın yüzü güldü
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 16:08 - Güncelleme : 21 May 2024 16:14
KKTC’de Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci zammına onay verdi. KKTC'de 2024 yılının ikinci asgari ücretini belli oldu. Yapılan zam ücretli çalışanın yüzünü güldürdü.
KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini oy çokluğu ile belirledi.
ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM YAPILDI
Buna göre yeni asgari ücretin devlet ve işçi taraflarının onayı ile yüzde 23,5 artışla net 29 bin 640 TL ve brüt 34 bin 70 TL olması kararı alındı.
Yılın ilk asgari ücreti 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL ve net 24 bin TL olarak belirlenmişti. Böylelikle net asgari ücrete 5 bin 640 TL'lik ara zam yapılmış oldu.
YILDA 3 KEZ BELİRLENİYOR
KKTC'de asgari ücret ise senede 3 kez belirleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr