Asgari ücrete ara zam yapıldı! KKTC’de çalışanın yüzü güldü

21 May 2024 16:08 - Güncelleme : 21 May 2024 16:14

Komşuda memurlar ayaklandı! Düşük maaş ve koşullar için eylem yaptı

Komşuda memurlar ayaklandı! Düşük maaş ve koşullar için eylem yaptı

İŞKUR’da 171 bin işçi, memur ve personel aranıyor! Mühendisten garsona iş çok, çalışan yok

İŞKUR’da 171 bin işçi, memur ve personel aranıyor! Mühendisten garsona iş çok, çalışan yok

KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini oy çokluğu ile belirledi.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM YAPILDI

Buna göre yeni asgari ücretin devlet ve işçi taraflarının onayı ile yüzde 23,5 artışla net 29 bin 640 TL ve brüt 34 bin 70 TL olması kararı alındı.

Yılın ilk asgari ücreti 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL ve net 24 bin TL olarak belirlenmişti. Böylelikle net asgari ücrete 5 bin 640 TL'lik ara zam yapılmış oldu.

YILDA 3 KEZ BELİRLENİYOR

KKTC'de asgari ücret ise senede 3 kez belirleniyor.