Asgari ücrete ara zam yapılmazsa sonuç ürkütücü! Ünlü ekonomist çarpıcı tabloyu açıkladı

31 May 2024 12:23 - Güncelleme : 31 May 2024 12:27

Milyonlarca çalışan Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Hükümet asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatsa da artan hayat pahalılığı karşısında kamuoyunda zam beklentisi hakim... İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması halinde oluşacak tabloyu bir grafikle ortaya koydu.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam için hükümetten gelecek formüle odaklanırken, hükümet ‘zam’ kapısını tamamen kapattı.

Sene başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ücretlilere bu yıl için zammın gündemde olmadığını dile getirmişti. Hükümet asgari ücret zammına sıcak bakmasa da enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle kamuoyunda temmuz ayında zam beklentisi var.

“ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMİMİZDE YOK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılmasını istemiş, Bahçeli’nin de Temmuz zammına sıcak baktığını ifade etmişti.

MHP lideri Bahçeli de geçen günlerde asgari ücretle ilgili soruya “Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız” cevabını vermişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMAZSA SONUÇ ÜRKÜTÜCÜ!

Enflasyon nedeniyle Haziran ayında da açlık ve yoksulluk sınırı artmasına kesin gözüyle bakılırken, iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda meydana gelecek tabloyu bir grafikle gösterdi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya platformu X'te paylaştığı "Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmazsa yılın kalanında durum böyle görünecek" notuyla paylaştığı grafikte asgari ücret 17 bin 2 lirada sabit kalırken, açlık sırının 21 bin liranın üzerine çıkıyor.