Asgari ücrete ara zamda un hesabı! Uzmanlardan "Zam değil, enflasyon farkı" çıkışı geldi

18 May 2024 12:07 - Güncelleme : 18 May 2024 12:27

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bakan Işıkhan "Temmuz’da ara zam yok” açıklamasını yaptı. Uzmanlar ocak ayında verilen zammın enflasyonla eridiğini ifade ederek zam yapılmasını gerektiğinin altını çiziyor.

ARA ZAM YOK

Ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücrete tutarı bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında zam yapıldı. Böylelikle yapılan zam ile asgari ücret 17 bin 2 TL’ye çıkarıldı. Asgari ücret ara zam tartışmaları gündemden düşmüyor. Bakan Işıkhan, "Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira.

Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" ifadelerini kullanarak tartışmalara son noktayı koydu. Buna karşın uzmanlar enflasyon rakamlarını göz önüne alarak yaptıkları değerlendirmeler de asgari ücrete zam yapılması gerektiğini savundu.

Ekonomim com’da yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şunları kaydetti:

HÜKÜMET ZAM YAPMAK ZORUNDA

TÜİK diyor ki yüzde 6,7 enflasyon, 17 bin lirayla başlayan bir kişinin ocak ayı enflasyonuyla beraber parasının satın alma gücü yüzde 6,7 oranında düşmüş. Şubat ayında 4,53 düşmüş, mart ayında 3,16 düşmüş, böyle devam ederse zaten 17 bin lira olarak başlayan asgari ücret alım gücü açısından haziran ayının sonunda 13 bin lira olacak.

Asgari ücretliye 5 bin lira bir artış yapıyoruz deseler, asgari ücrete bir artış olmuyor bu, sadece TÜİK’in belirlediği enflasyon farkını vermiş olurlar. Çünkü alım gücü değeri her ne kadar cebindeki para 17 bin lira olsa da alım gücü değeri 13 bin, 13 bin 500 lira. Bu nedenle asgari ücrete artış yapmak zorunda hükümet.

UN HESABIYLA ANLATTI

Sayın Bakan Vedat Işıkhan net bir dille söyledi; “Asgari ücrette artış yapmayacağız” dedi. Asgari ücrette artış olmazsa diğer ücretlerde de artış olmayacak anlamına geliyor. Burada artış demek zam demek.

Normalde ocak ayında bir kişi maaşıyla bir çuval un alıyorsa, artış sonrasında 1,5 un alabiliyorsa o artıştır ama aynısını alıyorsa o bir artış değildir; bırakın aynısını almayı, çok rakamı düşmüş olacak tekrar temmuzda asgari ücrete TÜİK’in enflasyon oranı kadar bir artış olursa, bu bir artış değil enflasyon farkı şeklinde olur.

Nasıl ki memuru, memur emeklisi enflasyon farkı alacaksa, muhakkak asgari ücret ve diğer ücretlilere de bu yaşanan enflasyonun faturası kesilmeden en azından bir enflasyon farkı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.