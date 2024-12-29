Asgari ücrete ara zam mı geliyor? Herkesi heyecanlandıran sinyal Ankara kulislerini hareketlendirdi

29 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:08

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belli oldu. 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Gerçekleşen enflasyona göre değil de hedeflenen enflasyona göre belirlenen yeni asgari ücret için işverenler memnun ancak çalışanlar ise huzursuz. Yüzde 30 oranında zam yapılan asgari ücret milyonları ilgilendirirken ara zam için en önemli sinyal geldi. Ankara kulisleri bu sinyalle hareketlendi.

Memur emeklileri ile en düşük memur maaşı zam hesaplama tablosu belli oldu! İşte yeni memur aylıkları

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Asgari ücret 2025 zammı milyonlar için belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu yaptığı 4 toplantının ardından yeni asgari ücreti yüzde 30 zamla duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ asgari ücret 2025 zammının 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yapılan zam​ oranı ile beraber tepkiler de alevlenmeye başladı. Zammın düşük olduğuna dair ekonomi çevrelerince ve vatandaşlarca ara zam için çağrılar yükselmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir işçiye ödenebilecek minimum ücret olan asgari ücret 2024 yılı için 17.002,12 TL iken 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Hedef enflasyona göre belirlenen yüzde 30 zamlı asgari ücret için işçi tarafının beklentisi 29 bin 583 liraydı. Ancak gerçekleşen enflasyondan bile uzak bir rakam olan yüzde 30 zamlı tutar 2025 yılı asgari ücretini ortaya çıkardı.

Milyonların gözü ise temmuz ayına çevrildi. Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulan vatandaşların ara zam beklentileri arttı. Ara zam için en önemli sinyal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan​'dan geldi. Ankara kulisleri bu sinyalle birlikte hareketlendi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MI GELİYOR 2025?

Dün AK Parti'nin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete de değinen Erdoğan, ara zam sinyali verdi. Açıklamaları şöyle;

"Asgari ücret taban ücrettir. İşveren daha fala vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Elini tutan yok. İstihdamda bir kayıp gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefimizi gerçekleştireceğiz. Enflasyonu daha da düşürerek milletimizi tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmak istiyoruz.

2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. (Asgari ücret) Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız odur ki, buna gerek kalmayacak. Biz enflasyonu daha da düşürerek sadece asgari ücretlileri değil, milletimizin tamamını rahatlatarak refah düzeyi yükseltmek istiyoruz."

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için Ocak ayı maaşını Şubat ayının ilk günlerinde alanlar ilk zamlı asgari ücreti Şubat ayında alacaklar.

ASGARİ ÜCRET ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret zam farkı maaşını önden alan çalışanlar Ocak ayı başında zamlı asgari ücret altında maaş almaları halinde zam farkını Şubat ayı başındaki maaşlarıyla birlikte alacak.