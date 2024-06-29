Asgari ücrete kıyma hesabı! Et zammına göre hesaplansaydı 42 bin TL olacaktı

29 Haziran 2024 15:24 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:29

Altın, döviz, borsa! Faiz kararı haftasında en çok kazandıran yatırım belli oldu

Altın, döviz, borsa! Faiz kararı haftasında en çok kazandıran yatırım belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta içi yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam yapılmayacağını yeniledi. Asgari ücretlinin yapılan zamlarla beraber sofrasından eksilen ürünler de tek tek sıralandı.

MAAŞ AYNI KİLOGRAM DÜŞTÜ

Sözcü’de yer alan habere göre, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın hesaplamalarına göre ocak ayından bu yana asgari ücretlinin sofrasından 60 kilogram kıyma, 349 kilogram tavuk eti, 104 kilogram beyaz peynir, 74 litre zeytinyağı ve 425 adet ekmek eksildi.

Yapılan hesaplamalara göre, ocak ayı maaşı ile 100 kilogram kıyma alan asgari ücretli aynı para ile haziran ayında 40 kilo kıyma alabiliyor. Eğer, Asgari ücret, kıymaya yapılan zam oranında artsaydı, bu ay 42 bin TL olacaktı.

TAVUK ETİ HESABI

Tavuk etinde de benzer bir fiyatlanma davranışı görüldü. Ocak 2024 tavuk eti 32 lira olurken tavuk etinin kilogram fiyatı, Haziran'da 92 liraya çıktı.

Ocak ayında maaşıyla 531 kilogram tavuk eti alabilen asgari ücretli, bu ay 182 kilo tavuk eti alabiliyor. Yapılan hesaplar çarpıcı bir sonucu da ortaya çıkardı. Buna göre, tavuk etindeki yükseliş asgari ücrete yansıtılsaydı, şu an 48.880 bin lirayı bulacaktı.

Orta kalite beyaz peynirin kilogram fiyatı Ocak ayında 92 liraydı, bu ay 210 lira oldu. Asgari ücretli Ocak maaşı ile 185 kilogram beyaz peynir alıyordu. Söz konusu rakam bu ay 81 kilograma geriledi. Asgari ücret peynire yapılan zam oranında yükseltilseydi Temmuz'da 38.808 TL olacaktı.

Ocak'ta 117 lira olan zeytinyağının litre fiyatı, Haziran!da 237 TL’ye çıktı. Ocak'ta asgari ücretle 145 litre zeytinyağı alınırken, bu rakam Haziran'da 71 litreye düştü. Asgari ücret zeytinyağı fiyatının zam oranına göre artsaydı 34.439 TL’yi bulacaktı.