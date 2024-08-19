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Asgari ücrete ocakta yüzde 20 zam iddiası! Resmi açıklama geldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 15:47 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:04
Asgari ücrete ocakta yüzde 20 zam iddiası! Resmi açıklama geldi

Milyonlarca vatandaş ocak ayında asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Gündemde sıcak bir konu olarak yerini koruyan asgari ücret zammı için son günlerde kulisler hareketlendi. Emekli maaşı ve asgari ücrete zam için rakamlar gelmeye başladı. Gelen son kulise göre asgari ücrette masadaki oranın yüzde 20 olduğu aktarıldı. Ancak dolaşan bu iddia resmi kaynaklar tarafından yalanlandı.

Asgari ücret ocak zammı için iddialar gelmeye başladı. Son olarak bazı basın organlarında, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'da yabancı yatırımcılara "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam yapılacağı" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. Bu iddia nezdinde eğer oran doğruysa asgari ücret 20 bin 400 liraya çıkacak. Ancak ocak ayında yüzde 20 zam iddiası yalanlandı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM İDDİASI

Milyonların gözü emekli ve asgari ücret zammına çevrildi.  Bakanlık sene sonu asgari ücret ile emekli zammı için kolları sıvadı. Konuyla ilgili kulisler de hareketlendi.

Asgari ücrete ocakta yüzde 20 zam yapılacağı iddiası! Resmi açıklama geldi - 1. Resim

İlk gelen iddialara göre asgari ücret zammında masadaki oran yüzde 20 olacak. Eğer oran doğruysa asgari ücret 20 bin 400 liraya çıkacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'da yabancı yatırımcılara "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam yapılacağı" dediği belirtilirken bu söylentileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı.

Asgari ücrete ocakta yüzde 20 zam yapılacağı iddiası! Resmi açıklama geldi - 2. Resim

DMM'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, şunlar ifadeler yer aldı;

"Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, 'çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı' yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

2024 asgari ücreti net olarak 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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