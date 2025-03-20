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 | İrem Çınar

Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Özgür Erdursun çok net açıkladı: Nedenleri tek tek sıraladı

Türkiye'de milyonlarca sabit gelirli vatandaş, artan yaşam maliyetleri karşısında zor günler geçiriyor. Temmuz ayına kadar yaşanacak ekonomik gelişmeler, maaş artışlarını şekillendirecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Alım gücünün daha da zayıflaması halinde, hükümetin ek düzenlemeler yapmak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 13:36

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un köşe yazısında paylaştığı verilere göre, Türkiye'de 25 milyon 625 bin 750 kayıtlı çalışan, 12 milyon 28 bin 127 emekli ve 4 milyon 649 bin 490 dul, yetim ve malul aylığı alan kişi bulunuyor. Toplamda 42 milyon 303 bin 367 sabit gelirli vatandaş ve aileleri, uzun süredir büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu nedenle, Temmuz ayına kadar yaşanacak ekonomik gelişmeler, maaş zamları konusunda belirleyici olacak. Özellikle alım gücünün daha da düşmesi halinde hükümetin ek bir düzenleme yapmak zorunda kalabileceği öngörülüyor.

GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİK VERİLERİ

Gelir dağılımı istatistiklerine bakıldığında, toplam gelirin yüzde 48,1’ini toplumun en zengin yüzde 20’lik kesimi paylaşırken, geri kalan yüzde 80’lik kesim gelirin yalnızca yüzde 51,9’unu paylaşıyor. Özellikle düşük gelirli yüzde 20’lik kesim, toplam gelirin sadece yüzde 6,3’ünü almak zorunda kalıyor.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Mevcut maaş ve emekli aylıkları ile geçinmenin giderek zorlaştığı görülüyor. Şubat 2025 itibarıyla açıklanan açlık sınırı 22.886 TL’ye ulaşırken, en düşük emekli maaşı 14.469 TL, ortalama emekli maaşı ise 17.500 TL seviyesinde kaldı. Asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiği ülkede, ortalama ücretler ise 27.000 TL civarında seyrediyor.

HÜKÜMETTEN EK ZAM BEKLENTİSİ KARŞILIK BULACAK MI?

Hükümet yetkilileri, enflasyonla mücadele kapsamında memur, emekli ve asgari ücretlilere ek bir maaş düzenlemesi yapmanın ekonomik hedeflere zarar vereceğini belirtiyor. Bu nedenle, Temmuz ayına kadar ek bir maaş artışı yapılmayacağı ifade ediliyor. Ancak, 2025’in ilk altı aylık enflasyon farkı Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri için ayrıca toplu sözleşme farkı da eklenecek. Çalışma Bakanlığı, asgari ücrete ise 31 Aralık 2025’e kadar yeni bir zam yapılmayacağını duyurmuştu.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER MAAŞ POLİTİKALARINI ETKİLEYECEK

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ülkenin ekonomik krizde olduğunu ve siyasal gelişmelerin de enflasyonun gerileme sürecini uzattığını vurguluyor. Döviz kuru, altın, faiz dengelerindeki değişikliklerin sabit gelirli vatandaşları daha da yoksullaştırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, Temmuz ayına kadar yaşanacak ekonomik gelişmeler, maaş zamları konusunda belirleyici olacak. Özellikle alım gücünün daha da düşmesi halinde hükümetin ek bir düzenleme yapmak zorunda kalabileceğini öngörüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılı asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL'dir
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