Japonya'da asgari ücrete yüzde 6 zam önerisi

Japonya Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bir panelde, bu mali yıl için ortalama asgari saatlik ücrete 63 yen veya yüzde 6 oranında bir artış önerdi. Bu artış, bir önceki yıl önerilen 50 yenlik artıştan daha yüksek ve hükümetin ücret odaklı ekonomik büyümeyi sürdürme çabası içinde olduğu 2002 yılından bu yana en büyük artışı temsil ediyor.

Çalışma Bakanlığı yetkilisi, önerilen artışın ortalama asgari ücreti saat başına 1.118 yene (7,57 dolar) çıkaracağını, geçen yılki yüzde 5'lik artışı aşacağını ve mevcut sistemin 23 yıl önce uygulamaya konulmasından bu yana en büyük artışı temsil edeceğini söyledi.

Başbakan Shigeru Ishiba geçen yıl, on yılın sonuna kadar ortalama asgari ücreti yüzde 42 artırarak saat başına 1500 yene çıkarmak için "yorulmaz çabalar" göstereceğinin sözünü vermişti. Bu hedef, önceki yönetimin 2030'ların ortalarında belirlediği orijinal hedeften daha da ileriye çekilmişti.