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 | Bengü Sarıkuş

Japonya'da asgari ücrete yüzde 6 zam önerisi

Japonya'da asgari ücret mesaisi başladı. Japonya Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bir panelde, bu mali yıl için ortalama asgari saatlik ücrete 63 yen veya yüzde 6 oranında bir artış teklif edildi.

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Japonya'da asgari ücrete yüzde 6 zam önerisi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:36

'nda gerçekleştirilen bir panelde, bu mali yıl için ortalama asgari saatlik ücrete 63 yen veya yüzde 6 oranında bir artış önerdi. Bu artış, bir önceki yıl önerilen 50 yenlik artıştan daha yüksek ve hükümetin ücret odaklı ekonomik büyümeyi sürdürme çabası içinde olduğu 2002 yılından bu yana en büyük artışı temsil ediyor.

Japonya'da asgari ücrete yüzde 6 zam önerisi

Çalışma Bakanlığı yetkilisi, önerilen artışın ortalama asgari ücreti saat başına 1.118 yene (7,57 dolar) çıkaracağını, geçen yılki yüzde 5'lik artışı aşacağını ve mevcut sistemin 23 yıl önce uygulamaya konulmasından bu yana en büyük artışı temsil edeceğini söyledi.

Japonya'da asgari ücrete yüzde 6 zam önerisi

Başbakan Shigeru Ishiba geçen yıl, on yılın sonuna kadar ortalama asgari ücreti yüzde 42 artırarak saat başına 1500 yene çıkarmak için "yorulmaz çabalar" göstereceğinin sözünü vermişti. Bu hedef, önceki yönetimin 2030'ların ortalarında belirlediği orijinal hedeften daha da ileriye çekilmişti.

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#japonya
#Çalışma Bakanlığı
#asgari-ucret
#Ekonomi Gelişimi
#Ishba
#Sosyal Reform
#Ekonomi
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