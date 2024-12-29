Asgari ücretin ardından karar verdiler! Ziraat Bankası ve Halkbank çalışan zammını duyurdu

29 Aralık 2024 14:20 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:22

Ziraat Bankası ve Halkbank, çalışanlarına yeni zam kararını duyurdu. Asgari ücretin yüzde 30 açıklanmasının ardından personellere 2025 yılında geçerli olacak zam için açıklama yapıldı. İşte kamu bankalarının yıl boyunca toplam zam oranı.

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Ziraat Bankası ve Halkbank​'tan zam​ kararı geldi. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenen durum ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının 2025 yılı için zam oranları belli oldu. İşte 2025-2026 yılı ücret artışı için bankaların belirlediği zam oranları.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK'TAN ZAM KARARI

Ziraat Bankası ve Halkbank, çalışanlarına yüzde 30 zam yapma kararı aldı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası’nda yetkili sendika olan Öz Finans-İş Sendikası ile Bankalar arasında 2024 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenen durum ile zam oranı netlik kazandı. Sonuç çalışanlara duyuruldu.

YÜZDE 30 ZAM UYGULANDI

Banka Dünyası'nda yer alan habere göre, son açıklanan enflasyon rakamının yüzde 47,09 olduğu göz önünde bulundurularak bunun üzerine enflasyonun yüzde 10’u da eklendiğinde yüzde 51,8 oranında 2025 yılı için bir artış olması gerektiği bildirildi. Temmuz ayında yapılan yüzde 17 oranındaki ek zam oranı toplu sözleşmede belirlenen orandan çıkarıldığında ise Ziraat Bankası ve Halkbank çalışanlarının zam oranı yaklaşık yüzde 30 oldu.

ÖZEL BANKALAR İÇİN ZAM ORANI

Garanti BBVA, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm çalışanlarının maaşlarına yüzde 22.5 oranında zam yapma kararı aldı.