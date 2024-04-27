Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi
Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret artışı ile ilgili beklentiler de artıyor. Hükümet tarafından tek zam yapılması ile ilgili görüş birliği sağlanırken CHP yüksek enflasyonun alım gücünü etkilemesi nedeniyle asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılması için kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklifte ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve küçük esnafa destek verilmesiyle ilgili düzenlemeler içeriyor.
Asgari ücret, ve en düşük emekli maaşı ile ilgili kamuoyunda zam beklentileri artarken hükümetten art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete tek zam uygulamasına geri dönüldüğü vurgulanırken, emekli ile ilgili yeni düzenlemelerin sinyali verilmişti.
CHP’DEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ İÇİN TEKLİF
CHP, Meclis Başkanlığına, enflasyon nedeniyle asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve küçük esnafa destek verilmesiyle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi sundu.
SATIN ALMA GÜCÜNÜN KORUNMASI VE VERGİ YÜKÜNÜN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR
CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in imzasıyla sunulan teklifle, asgari ücretle çalışan işçilerin satın alma gücünün korunması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması küçük esnafın üzerindeki vergi yükünün hazine desteğiyle azaltılması hedefleniyor.
Teklifin genel gerekçesinde Türkiye'de çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretli olduğu emekli olmaya hak kazanan vatandaşların ise kötü ekonomik koşullar sebebiyle insanca yaşamanın koşullarını sağlayacak gelir sağlayamadıklarına işaret edildi.
“EMEKLİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALDI”
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden etkilenen toplumsal grupların başında ücretliler, küçük esnaf ve emekli vatandaşların geldiği kaydedilerek TÜİK'in enflasyon oranlarını eksik hesapladığı ve yüksek enflasyon olmasına rağmen asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin işçilerin satın alma güçlerinde erimeye yol açtığı kaydedildi.
Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyonun yıl sonunda en iyi olasılıkla yüzde 36 düzeyinde olacağı hatırlatılarak emekli, dul ve yetim yurttaşların büyük bölümünün asgari ücretin altında aylık aldığına ve emeklilerin tamamına yakınının yoksulluk sınırı altında gelire sahip olduğu vurgulandı.