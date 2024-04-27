Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi

27 Nisan 2024 14:17 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:22

Emekli maaşı almak için hileli yöntem! SGK tek tek tespit etti, paralar faiziyle geri alınacak

Emekli maaşı almak için hileli yöntem! SGK tek tek tespit etti, paralar faiziyle geri alınacak

Emekli ve memurları ilgilendiriyor! Hükümetin masasında maaşlara yapılacak 3 düzenleme var

Emekli ve memurları ilgilendiriyor! Hükümetin masasında maaşlara yapılacak 3 düzenleme var

Asgari ücret, ve en düşük emekli maaşı ile ilgili kamuoyunda zam beklentileri artarken hükümetten art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete tek zam uygulamasına geri dönüldüğü vurgulanırken, emekli ile ilgili yeni düzenlemelerin sinyali verilmişti.

CHP’DEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ İÇİN TEKLİF

CHP, Meclis Başkanlığına, enflasyon nedeniyle asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve küçük esnafa destek verilmesiyle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi sundu.

SATIN ALMA GÜCÜNÜN KORUNMASI VE VERGİ YÜKÜNÜN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in imzasıyla sunulan teklifle, asgari ücretle çalışan işçilerin satın alma gücünün korunması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması küçük esnafın üzerindeki vergi yükünün hazine desteğiyle azaltılması hedefleniyor.

Teklifin genel gerekçesinde Türkiye'de çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretli olduğu emekli olmaya hak kazanan vatandaşların ise kötü ekonomik koşullar sebebiyle insanca yaşamanın koşullarını sağlayacak gelir sağlayamadıklarına işaret edildi.

“EMEKLİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALDI”

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden etkilenen toplumsal grupların başında ücretliler, küçük esnaf ve emekli vatandaşların geldiği kaydedilerek TÜİK'in enflasyon oranlarını eksik hesapladığı ve yüksek enflasyon olmasına rağmen asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin işçilerin satın alma güçlerinde erimeye yol açtığı kaydedildi.

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyonun yıl sonunda en iyi olasılıkla yüzde 36 düzeyinde olacağı hatırlatılarak emekli, dul ve yetim yurttaşların büyük bölümünün asgari ücretin altında aylık aldığına ve emeklilerin tamamına yakınının yoksulluk sınırı altında gelire sahip olduğu vurgulandı.