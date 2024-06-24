Asgari ücrette artış beklentisi... Kulislerdeki oran belli oldu 

24 Haziran 2024 21:27 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 21:28

Yeni yılda yüzde 49 oranında artırılarak net 17.002 TL'ye yükseltilen asgari ücrete, "enflasyonu artırdığı" gerekçesiyle bu yıl içinde ek zam yapılmayacağı duyurulmuştu. Memurlar ve emekliler Temmuz ayında alacakları zammı beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtmişlerdi.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'in zirvesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe ile yaptığı görüşmeler, asgari ücrete zam beklentilerini tekrardan gündeme getirdi.

Asgari ücrete zam gelirse ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan oran ortaya çıktı.

KULİSLER ZAMMI KONUŞUYOR!

Bakanlar her ne kadar zam olmayacağı konusunda kesin konuşsa da yüzde 80'e dayanan enflasyon karşısında çalışanlara zam yapılacağı iddia ediliyor.

Kulislerde AK Parti'nin son dakika kararı ile asgari ücrete ara zam kararı verebileceği öne sürüldü.

ERDOĞAN SON SÖZÜ SÖYLEYECEK

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilebileceği kulislerde iddia edilirken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor.

2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı öngörülüyor.

İYİLEŞTİRME ZAMMI GELEBİLİR

Kulislerde ise asgari ücrete yüzde 15 oranın bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Kulis iddiaları gerçekleşirse Temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye yükseltilecek.